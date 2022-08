“Diventerò madre…”, Carolina Marconi finalmente rinata: tutta Italia felice con lei

Carolina Marconi, arriva la rinascita per la bella dj ed ex concorrente del Grande Fratello 4. Finalmente la vita torna a sorriderle, presto diventerà mamma.

Carolina Marconi al settimo cielo. La bella ex gieffina è rinata. Tutti i pazzi di gioia per lei. La dolce confessione emoziona tutta Italia.

La rinascita di Carolina Marconi

Classe 1978, Carolina Marconi è un’attrice venezuelana adottata dal pubblico italiano. Showgirl di grande successo, è diventata famosa a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello numero quattro. Nella casa di Cinecittà fece sognare tutti per la sua relazione con un altro concorrente, il dj Tommy Vee.

La loro relazione si interrompe nel 2005 che rappresenta anche l’anno di maggior successo per Carolina che realizza un calendario senza veli per For man Magazine e che diventa conduttrice di diversi programmi televisivi come “Tintoria show” su Rai 3.

Nel 2007 fonda un gruppo musicale con Silvia Marconi, sua sorella, chiamato Las hermanas. Le due incidono anche alcuni pezzi che non hanno però molto successo. Nel 2008 prende parte ad un episodio della soap “Un posto al sole”, mentre nel 2011 è protagonista di “Baciati dall’amore”, una fiction mandata in onda su Canale 5.

Purtroppo, dopo un periodo d’oro, per lei arriva una drammatica notizia. Nel 2021 scopre di avere un brutto tumore al seno ed inizia da lì la sua battaglia tra chemio e radio.

Carolina è andata avanti grazie al suo coraggio da leonessa ma anche all’amore del suo compagno Alessandro. Finalmente, dopo tanto dolore, arriva la lieta notizia: lei è pronta a diventare mamma.

La ex geffina pronta a realizzare il suo sogno

Dopo la tempesta torna sempre il sereno e Carolina Marconi lo sa bene. La ex gieffina ha combattuto e vinto la sua battaglia contro un tumore al seno e ora si sta godendo qualche giorno di meritato relax al mare, insieme al suo compagno Alessandro Tulli.

La coppia si trova a Formentera, l’isola dell’amore, il loro luogo del cuore, quello nel quale si sono incontrati un bel po’ di anni fa. A causa della brutta malattia che l’ha colpita, come dichiarò lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Carolina ha rischiato di non poter avere figli.

Fortunatamente il peggio è passato e ora è pronta a realizzare il suo grande sogno, quello di diventare mamma. Carolina ha sempre affermato che la malattia non fermerà il suo desiderio di mettere al mondo dei figli e si augura possa realizzare questo sogno nel cassetto il prima possibile:

“Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre…Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”.

Alessandro, il compagno di Carolina, è sempre stato al fianco della sua donna per tutto questo periodo e insieme a lei ha combattuto la battaglia più dura. Ora che la Marconi sta bene, anche lui non vede l’ora di realizzare il suo sogno più grande e mettere su famiglia con la sua meravigliosa Carolina.

I destini di Alessandro e Carolina si sono incrociati tanti anni fa. Un primo miracolo è già avvenuto, la Marconi ha sconfitto un brutto male e ora entrambi sperano in un secondo miracolo, quello di diventare presto genitori.