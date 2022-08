“Ci amiamo da 20 anni”, clamoroso Rosalinda Celentano: lei la conosce tutta Italia | FOTO

Rosalinda Celentano ha confessato di amare una donna famosa in tutta Italia e non solo. Ecco di chi si tratta.

Rosalinda Celentano è da sempre considerata come la figlia ribelle di Adriano Celentano e di Claudia Mori ultima arrivata in casa dopo Rosita e Giacomo, che ha avuto successo come attrice.

La donna, da sempre ha avuto un enorme interesse nei confronti dell’arte e si è cimentata oltre che nella recitazione anche nel mondo del canto seguendo le orme dei suoi genitori, infatti nel 1990 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano L’età dell’oro.

Rosalinda Celentano: ecco la donna che ama da 20 anni

Dichiaratosi omosessuale tanti anni fa, Rosalinda è stata fidanzata molte volte ma le sue relazioni sono sempre terminate per via di alcuni comportamenti da parte della Celentano.

La figlia del cantante, nel 2014 ha terminato questa sua love story per via di alcuni problemi dovuti all’alcool e in una sua intervista ha confessato che questa sua dipendenza le ha fatto perdere non pochi amori nella sua vita.

Ma la donna, ha anche amato tantissimo un personaggio che tutti noi italiani amiamo e che è apprezzatissimo anche all’estero e la stessa Rosalinda ha confessato di amarla da più di vent’anni.

In una passata intervista rilasciata a bergamonews.it nel 2011 in occasione dello spettacolo Dr Jekill e Mr Hyde assieme alle gemelle Kessler, l’attrice ha confessato di essere vergine e ha detto la sua sulla storia d’amore con Simona Borioni.

“Noi ci amiamo da vent’anni, ma non siamo fidanzate per il momento, lei ha un compagno e un figlio. Mi andava di baciarla sulle labbra e allora?”

Successivamente la storia tra le due è stata confermata e la stessa Borini ha affermato di aver passato 4 anni di grande amore finito nel 2014 per via del problema della Celentano con l’alcool.

Intervista da Silvia Toffanin, l’attrice ha anche ammesso che in questi anni di relazione non ha mai conosciuto la famiglia Celentano e che Rosalinda le ha fatto capire in molti modi di amarla ancora.

Le altre donne e il rapporto con la famiglia

Nel corso dell’intervista, Rosalinda Celentano ha anche parlato di alcune donne famose a con cui ha avuto un trascorso tra cui l’attrice Monica Bellucci e Asia Argento.

“Con la Bellucci ci siamo amate in gioventù, ma io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così. Quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone. Con Asia Argento ci limoniamo, lei mi mette la lingua in bocca e la gente ci guarda schifate. Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore”.

Rosalinda dopo alcuni anni da queste dichiarazioni ha preso parte al programma televisivo Ballando con le Stelle nel 2020 partecipando in coppia con la maestra di danza Tinna Hoffman.

Inoltre, riguardo il suo coming out in passato ha rivelato che non è stato per lei facile dato che la sua famiglia non l’ha preso nei migliori dei modi e che da quel momento i rapporti sono cambiati.

Dopo un periodo di depressione dovuto da questi e altri problemi, Rosalinda è riuscita a guarire dalla malattia e dalle sue dipendenze e ha cercato di riallacciare il rapporto con i suoi genitori.

Adesso le cose tra la donna e il resto della famiglia sembrano andare bene e tutto quello che riguarda il passato sembra essere un brutto ricordo e per Rosalinda è cominciata una nuova vita che l’ha vista mettersi in gioco proprio con la partecipazione allo show di Milly Carlucci.

La Celentano ha anche superato i momenti bui grazie alla sua passione per l’arte cimentandosi nella scultura e nella pittura costruendo opere d’arte da lei pensate e costruite grazie alla sua fantasia e al suo estro artistico.