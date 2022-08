“Che bel pancione”, Il Volo: proprio lei in dolce attesa | Lo scatto commuove tutti i fan

Una foto ha fatto commuovere tutti i fan de Il Volo per via del pancione evidente. Ecco la donna che aspetta un bambino.

Il Volo è un gruppo musicale italiano famoso in tutto il mondo formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble che hanno cominciato a cantare da giovanissimi.

I tre cantanti poco più che bambini hanno partecipato alla trasmissione condotta da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone e presentandosi ai provini il regista Roberto Cenci ebbe un’idea che si è rivelata vincente.

Il Volo: il lieto annuncio

Data la vocalità dei tre ragazzi, decise di farli esibire in trasmissione insieme per far in modo che fossero una versione in miniatura dei tre tenori facendo cantare loro anche pezzi da repertorio.

L’esperimento ebbe un enorme successo a tal punto che Ignazio, Piero e Gianluca ebbero subito un contratto discografico e formarono un gruppo musicale inizialmente chiamato The Tryo.

Dopo qualche tempo, cambiarono il nome ne Il Volo, sia in omaggio alla canzone Volare (Nel blu dipinto di Blu) di Domenico Modugno, considerata la canzone italiana più famosa al mondo e sia come metafora del fatto che fossero dei cantanti che stavano per prendere il volo nel campo musicale.

Il loro talento gli ha portato a girare molti palchi europei e ad esibirsi al fianco di cantanti di importanza internazionale come Barbra Streisand che gli ha invitati come ospiti d’onore ad un suo concerto.

Nel 2015, la fama del gruppo crebbe notevolmente grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Grande Amore con il quale hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno classificandosi al terzo posto.

Successivamente prendono parte ad una pellicola cinematografica chiamata Un amore così grande dove interpretano il ruolo di sé stessi e nel 2019 partecipano nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Musica che resta, classificandosi al terzo posto dietro Ultimo e il vincitore della kermesse Mahmood.

Tutti gli italiani hanno visto crescere questi tre ragazzi e si sono interessanti anche alle loro vicende amorose. Gianluca Ginoble è da sempre considerato il bello del gruppo e attualmente è fidanzato con Eleonora Venturini Stornaro.

Piero Barone invece, è stato fidanzato con Valentina Allegri figlia dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri e in seguito si era vociferata una storia d’amore con Veronica Ruggieri e poi con Elisabetta Gregoraci.

La foto col pancione

Al momento Piero sembra essere single mentre Ignazio Boschetto è fidanzato da molti anni con una ballerina molto famosa di origine brasiliana Ana Paula Guendes, maestra di danza della versione brasiliana di Ballando con le Stelle.

Anche se entrambi sono spesso al lavoro, l’amore tra i due va a gonfie vele e la ragazza è molto seguita dai fan de Il Volo sui social e proprio questi ultimi sono rimasti senza parole per il lieto evento.

Ana ha pubblicato tra le sue storie di Instagram la foto col pancione, confermando la gravidanza facendo commuovere tutti quanti i suoi followers per la tenera foto in compagnia delle sue amiche.

Ma la persona che sta aspettando un pargolo e che ha mostrato il pancione non è la ballerina ma una sua amica e collega e la Guendes ha solamente ripostato la storia in cui è stata taggata rivelando che presto la sua amica diventerà madre.

La notizia ha ugualmente mandato su di giri i fan de Il Volo che sperano che un giorno anche Ana possa diventare madre e dare ad Ignazio la gioia di diventare padre di un fantastico bambino nato dal frutto del loro amore.

In questi giorni Gianluca Ginoble, ha cantato al funerale di Flavia Di Bonaventura, sua amica ventiduenne che ha perso la vita venendo investita da un automobilista. Durante l’esibizione il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime.

Intanto il prossimo 2 settembre è previsto il concerto de Il Volo in Piazza della Loggia a Brescia.