Bonus Internet e PC senza ISEE, ti regalano la bellezza di 800 euro: richiedilo subito

Ci chiedevamo che fine avesse fatto il Bonus Internet e PC e, finalmente, eccolo in arrivo. E’ stato confermato col nuovo decreto a sostegno dello sviluppo e della transizione ecologica in Italia.

Il bonus consente di spendere fino a 800 euro in tecnologia legata ai computer ed alle connessioni a Internet, i veri protagonisti della nostra quotidianità. A chi spetta e come richiedere il Bonus Internet e PC senza ISEE?

Bonus Internet e PC: a chi spetta, spese ammesse

L’obiettivo del Bonus Internet e PC è presto detto: serve ai beneficiari per velocizzare la connessione sul web e per acquistare un computer adeguato alle esigenze del terzo millennio.

In particolare, il governo stanzia il bonus per consentire ai cittadini di fruire dei servizi importanti (gestione utenze domestiche, pratiche INPS, domanda per ottenere i bonus, ecc.) che richiedono la procedura online. L’Italia ha bisogno di aggiornarsi a livello informatico e per fare questo i cittadini devono disporre di una connessione adeguata e di un dispositivo in grado di sostenere il flusso di informazioni sul web.

Le famiglie in difficoltà economica, specie in tempi di crisi, non possono permettersi di acquistare un computer o di pagare per una connessione veloce. Spesso, usano uno smartphone (magari obsoleto) con tutti i limiti che comporta.

Per questo motivo, il governo stanzia due differenti bonus:

Bonus Internet di 300 euro per avere la possibilità di acquistare una connessione veloce;

di 300 euro per avere la possibilità di acquistare una connessione veloce; Bonus PC di 500 euro per l’acquisto di un computer di ultima generazione.

Al momento, i due bonus saranno destinati ai residenti della Regione Puglia (da almeno 2 anni).

Per fruire dell’agevolazione ed ottenere l’aiuto economico bisogna avere un ISEE inferiore a 9.000 euro.

Bonus Internet senza ISEE: come ottenerlo

Finora, abbiamo specificato Bonus senza ISEE, seppure sia stato previsto il requisito in Puglia dell’ISEE inferiore a 9mila euro.

In effetti, oltre ai due contributi destinati ai residenti della Regione Puglia, tutti i cittadini italiani possono richiedere il Bonus Internet da 300 euro senza ISEE per sfruttare una connessione di 30 Mbps.

Non servono particolari requisiti per ottenerlo, ma è prevista una condizione: la durata dell’abbonamento deve essere di almeno 24 mesi (2 anni).

Per questa misura, il governo ha stanziato fondi per un valore complessivo di 400 milioni di euro. Potranno sostenere fino a 4 milioni di famiglie in Italia.