Miss Cinema Roma 2022: vince Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi

La 18enne romana Gaia Nicolini, figlia dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, ha vinto il prestigioso titolo che fa parte delle finali regionali di Miss Italia.

Il concorso creato da Mirigliani è arrivato all’83esima edizione e il titolo ottenuto da Gaia è arrivato nella splendida cornice di Borgo Ripa.

Gaia Nicolini Miss Cinema Roma 2022

Conosciamo molto bene l’esplosiva mamma della nuova Miss Cinema Roma di quest’anno, infatti Guendalina Tavassi si è fatta conoscere come concorrente del Grande Fratello e poi come opinionista in vari salotti, la sua ultima esperienza l’ha vista invece impegnata come concorrente dell’Isola dei Famosi, insieme al fratello Edoardo.

Guendalina ha 3 figli e la prima è appunto Gaia, avuta dal ristoratore romano Remo Nicolini 18 anni fa.

La ragazza si è iscritta come molte altre, al prestigioso concorso di Miss Italia ma prima di arrivare al rush finale di settembre, ci sono diverse tappe da affrontare.

L’ultima è stata vinta proprio da lei, parliamo del titolo di Miss Cinema Roma 2022, assegnato alla bellissima romana nella serata di ieri, a Borgo Ripa, sull’omonimo tratto del Lungotevere.

La serata è stata diretta da Cathy Spada e con questo appuntamento si conclude il calendario di agosto per arrivare appunto alle finali settembrine.

Il programma e la serata

Ieri sera non c’erano solo in programma le finali regionali ma anche una selezione a carattere provinciale, infatti c’erano più di 40 ragazze in gara che hanno sfilato e ballato con il sottofondo dei successi dei Maneskin e di Jovanotti.

Le partecipanti hanno vestito diverse situazioni, infatti sono state viste in abiti eleganti, moda mare e nel classico body nero da gara.

Dirette dal regista Mario Gori, le ragazze hanno creato uno spettacolo bellissimo, presentato abilmente dall’agente del concorso Margherita Praticò, come da diversi anni.

La serata che ha visto assegnare la fascia a Gaia Nicolini, ha goduto di diversi ospiti, come Giulia Talia, finalista nazionale del 2021 e Miss Cinema Roma dell’anno precedente.

In programma c’erano diverse competizioni, la prima era forse la più importante poiché in palio c’era un posto alle prefinali nazionali. In questo caso, il verdetto della giuria ha visto come prima classificata la figlia della Tavassi.

Chi è Gaia

La 18enne romana originaria del quartiere Fleming, incoronata Miss Cinema Roma 2022, frequenta il liceo linguistico ed è amante della lettura, della musica e del cinema.

Nata da una relazione fra il ristoratore romano Remo Nicolini e Guendalina Tavassi, non si è fatta conoscere sul grande schermo come la madre ma è ugualmente bella e determinata.

Castana, occhi scuri e altezza di 1,72 centimetri, Gaia pratica fitness con un’allenatrice personale, è fidanzata e sogna di lavorare come attrice.

Le altre sul podio

Il secondo gradino del podio è stato raggiunto da Amira Infantino, 19enne di Fiano Romano, anche lei iscritta al liceo linguistico. Pratica danza classica e contemporaneo e sogna di lavorare in televisione.

Al terzo posto troviamo la 22enne di Castelverde, Elisa Crocchianti. Diplomata al liceo coreutico, è al secondo anno di scienze motorie ed è una ballerina latino-americana.

Scendiamo dal podio, dove al quarto posto si è classificata Isabella La Penna, 23enne di Sezze diplomata al liceo classico.

Per quanto riguarda invece la selezione provinciale, la fascia di Miss Borgo Ripa 2022 è andata a Marta Antonucci, 18enne dell’Infernetto proveniente anch’essa da una formazione al liceo linguistico.

Dietro di lei, altre 5 concorrenti on le quali accederà alle finali regionali.

Il calendario delle prossime finali regionali

Vediamo ora i prossimi appuntamenti che riguardano il concorso, partendo dal primo previsto lunedì 5 settembre, in cui sempre a Borgo Ripa, verrà incoronata Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2022.

Il 7 settembre sarà la volta di Miss Roma 2022, le cui 14 concorrenti verranno presentate il 1 settembre presso lo stadio di Domiziano, il giorno successivo scopriremo chi è Miss Kissimo Biancaluna Lazio 2022.

Il 15 settembre a Civitavecchia ci sarà l’elezione di Miss Lazio 2022.