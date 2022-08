Michelle Hunziker, il clamoroso scoop poche ore fa: gli ha detto “sì” | Altro che storia finita

Negli ultimi giorni, sta spopolando la notizia che riguarda proprio Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. A quanto pare, i due si sono detti per sempre addio dopo mesi di relazione. Ma poche ore fa, un clamoroso scoop ha riacceso la speranza a milioni di fan: scopriamo di più.

Secondo gli scoop degli ultimi giorni, la breve storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbe giunta al termine. A pochi mesi dalla separazione con Tomaso Trussardi, la donna starebbe affrontando un’altra rottura, ovvero, quella con il sexy medico.

Il loro è stato un fidanzamento segretissimo che ha attirato la curiosità di milioni di fan e ora la fine del loro amore ha spezzato il cuore di tantissime persone. Ma secondo le ultime indiscrezioni, la bellissima conduttrice italo svizzera e l’affascinante chirurgo non si sarebbero mai lasciati, starebbero ancora insieme. Nessuna crisi li avrebbe divisi: scopriamo di più.

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker: lei gli ha detto di sì

Michelle Hunziker ha incontrato Giovanni Angiolini nel 2018, quando lei era ancora sposata con Tomaso Trussardi, padre di Sole e Celeste. Al tempo, la conduttrice stava lavorando alla sua nuova linea di bellezza e scelse il noto chirurgo per una collaborazione. Fonti vicine hanno raccontato che lui perse completamente la testa per lei, ma non voleva intromettersi nel matrimonio della showgirl. Ma quando lei si è separata da Tomaso, Giovanni si è avvicinato ed è entrato nella vita di Michelle, conquistando il suo cuore in pochissimo tempo.

A gennaio, sono comparsi i primi indizi del loro amore. La conduttrice e il medico, vengono avvistati dai paparazzi più volte, malgrado abbiano fatto di tutto pur di nascondersi dai riflettori. Nelle scorse settimane, è divenuta nota la notizia sulla loro rottura, ma poche ore fa, il settimanale DiPiù ha raggiunto gli amici della coppia per saperne di più su questa vicenda: scopriamo cosa ha scoperto.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: “Si amano come non mai”

Mentre gli altri siti e giornali parlano della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Dipiù ha intervistato gli amici della coppia che hanno smentito categoricamente la crisi. “Si amano come non mai”, hanno raccontato. Addirittura, lui starebbe aprendo uno studio medico, proprio vicino alla nuova casa della conduttrice, a Milano, precisamente nel famoso quartiere City Life. Michelle avrebbe finalmente accettato di azzerare la distanza e vivere a pochi km da lui.

Gli amici di lui, hanno svelato al settimanale: “Lui vuole fare le cose sul serio con lei.” Insomma, nessuna crisi, la coppia non avrebbe mai smesso di amarsi e di frequentarsi, anzi, si starebbero avvicinando sempre di più. Però, precisiamo che i diretti interessati non hanno ancora confermato e nemmeno smentito la notizia.