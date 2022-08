Lieto annuncio a Windsor, la famiglia si allarga: un’altra femminuccia proprio per loro

By

Windsor, arriva il lieto annuncio che nessuno si aspettava più: loro presto “genitori”, la Royal Family si allarga.

Lieta notizia per la amatissima coppia di reali: femminuccia in arrivo per loro. La cicogna porta un nuovo componente royal nella casa reale.

Liete notizie da Windsor

Se Buckingham Palace da settimane è diventato teatro di brutte e tragiche notizie, come la morte di Charles Villiers, cugino della duchessa di Cornovaglia che si è tolto la vita in un albergo di Londra, ora la Royal Family può dimenticare, almeno per un po’, i problemi e tornare a sorridere.

Liete notizie da Windsor e per i Windsor, la famiglia si allarga! Loro, i due amatissimi reali, sono pronti a diventare ancora una volta “genitori”. Che meraviglia! Ormai non si nascondono più, il segreto è stato svelato. I sudditi del Regno Unito e del mondo intero sono felicissimi e anche il cuore della Regina Elisabetta scoppia di gioia.

La monarca, dopo un periodo turbolento a causa anche dei problemi di mobilità che limitano le sue attività di donna, madre, nonna e sovrana, può ora tirare un sospiro di sollievo: non vede l’ora di conoscere e accogliere nella sua casa la nuova arrivata! Che grande sorpresa! Ecco chi è pronto al grande passo.

La famiglia si allarga: sudditi al settimo cielo

Liete notizie per una delle famiglie più amate della casa reale inglese. Stiamo parlando di Meghan Markle e del principe Harry che hanno deciso di allargare la famiglia. Loro, che sono sposati dal 2018, sono genitori di due meravigliosi bambini, Archie e Lilibet e l’intenzione di diventare ancora una volta mamma e papà, li rende felicissimi!

Attenzione però! Per il momento, almeno, Harry e Meghan non diventeranno angeli custodi di un nuovo Royal baby ma di una meravigliosa cagnolina che è già entrata a far parte della loro calorosa e straordinaria Family.

Come hanno dichiarato alcuni settimanali quali il Daily Mail e il Mirror, i duchi del Sussex hanno adottato un’amica a quattro zampe che si chiama Mia. La duchessa l’ha salvata da morte certa grazie anche al supporto della associazione Beagle Freedom Project.

La razza infatti è quella dei Beagle. Mia insieme, anche ad altri 4000 pelosetti, faceva parte di una tratta di vendita clandestina. Shannon Keith, animalista e gestore del centro che ha ospitato i Beagle salvati, ha dichiarato al Los Angeles Times:

“La duchessa mi ha chiamato personalmente per adottare un cagnolino randagio”.

Mia ha 7 anni e attualmente si trova nella villa a Montecito, in California, dove vivono Harry e Meghan, insieme a Guy, un altro Beagle e Pula, un Labrador nero. Meghan è una animalista e da sempre combattete per la salvezza e il benessere degli animali.

La casa che condivide con Harry e che è un castello moderno, accoglie e ospita non soltanto cani e gatti ma anche conigli e polli che sono stati salvati da un allevamento intensivo.

La duchessa ha sempre fatto parte di associazioni benefiche e per la salvaguardia degli animali. Ancora tutt’oggi continua a essere parte integrante delle stesse. Archie e Lilibet si dice che siano felicissimi di aver accolto una nuova “sorellina” nella loro famiglia. In realtà, Harry e Meghan non sono gli unici ad amare gli animali.

Tutti i membri della Royal Family, inclusi Kate e William ma anche la Regina Elisabetta, adorano i cani. In particolare, la sovrana, ha sempre trattato i suoi pelosetti come dei figli da amare e accudire.