“La chiamo Pier Silvia”, la notizia che non si aspettava nessuno: Silvia Toffanin lo dichiara così

Silvia Toffanin lo dichiara così, arriva la notizia che nessuno si aspettava. Ecco cos’è successo…

La dichiarazione della conduttrice di Verissimo è eclatante. E chi lo avrebbe mai immaginato? I fan sono entusiasti.

La conduttrice fa una confessione inaspettata

Silvia Toffanin è la discreta e bravissima conduttrice di Verissimo. Da anni compagna di Pier Silvio Berlusconi, i due sono una delle coppie più belle dello showbiz italiano, tra i pochi a resistere nel pazzo mondo di gossip, tradimenti e inciuci.

Dopo l’addio di Ilary e Francesco, che tra l’altro sono intimi amici della coppia Toffanin- Berlusconi, la bella conduttrice di Verissimo prende le distanze da chi, fino a qualche mese fa, la vedeva in lite con il compagno di una vita e papà dei suoi figli.

Silvia e Pier Silvio sono innamoratissimi e felici più che mai. Anzi, proprio la bella presentatrice del programma Mediaset più seguito della televisione, Verissimo, fa una confessione che lascia tutti di stucco: “La chiamo Pier Silvia”.

Ecco che cosa sta accadendo in una delle famiglie più famose e chiacchierate d’Italia. I fan sono al settimo cielo. La confessione della compagna di Pier Silvio fa nascere il sorriso sul viso dei suoi tantissimi fan.

“La chiamo Pier Silvia”: la figlia della conduttrice stupisce così

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme da tantissimi anni. Loro, che per il momento non sono ancora convolati a nozze, sono genitori di due splendidi bambini, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Proprio la conduttrice di Verissimo fa una rivelazione inaspettata. Ecco che cosa ha dichiarato.

Sebbene la famosa star di Mediaset abbia più volte espresso il suo desiderio di allargare la famiglia, per il momento un nuovo bebè non è previsto. Tuttavia, la compagna del rampollo di casa Berlusconi, in un’intervista rilasciata a Fq Magazine, si è raccontata parlando non solo della sua vita professionale ma anche della sua famiglia, dell’amore, della sua carriera, della felicità e dei dolori che ha vissuto in questi ultimi anni.

Proprio recentemente, la conduttrice ha dovuto fare i conti con un lutto drammatico, la perdita della sua adorata mamma. Nonostante il dolore recentissimo, Silvia ha avuto la fermezza e il coraggio di mostrarsi in trasmissione con il suo appuntamento consueto con Verissimo, fino a qualche mese fa.

Riguardo invece il suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, la Toffanin ha qualcosa da dire a proposito:

“Di me dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato Pier Silvio, che sto organizzando il matrimonio, che piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no: se ne leggono di tante. La verità è che noi siamo felici così”.

Arriva poi l’aneddoto divertente e curioso sulla figlia Sofia Valentina che, come ha dichiarato la conduttrice Mediaset, da piccolina era convinta che la sua mamma si chiamasse “Pier Silvia” perché il suo papà si chiama Pier Silvio. La Toffanin, nel raccontare questo segreto di famiglia, scoppia in una sonora risata. Per adesso, la conduttrice si sta godendo ancora qualche giorno di meritato relax.

Tra poche settimane avrà inizio la nuova stagione di Verissimo e come testimoniano i nuovi palinsesti Mediaset, la compagna di Pier Silvio Berlusconi tornerà in onda, come lo scorso anno, con un doppio appuntamento settimanale, sabato e domenica con la sua trasmissione, insieme a Maria De Filippi che condurrà, per un altro anno di seguito, Amici. Lei e Silvia si confermano le reginette anche per la stagione televisiva 2022/2023.