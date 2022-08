Inversione sull’A1: fermato dalla polstrada e sanzionato

Inversione sull’A1, Un suv bianco ha fatto incredibilmente Inversione in autostrada. È stato immediatamente individuato, fermato e sanzionato dalla polstrada.

Una vicenda che ha dell’incredibile ma che, purtroppo, è pura realtà. Siccome non si tratta della prima follia compiuta sulle strade, quest’estate, la polizia sta progettando un piano di informazione. La sicurezza sulle strade è una necessità per evitare incidenti e situazioni pericolose.

Inversione sull’A1

Pochi giorni fa abbiamo visto addirittura un tir che ha fatto inversione sulla A10. Un fatto che ha suscitato l’attenzione dato la stazza del camion e l’assoluto divieto di inversione.

Sembra però che, nonostante le regole siano ben chiare, gli automobilisti stiano osando di più nell’ultimo periodo. La scorsa settimana i giornali nazionali hanno riportato una notizia davvero stravagante riguardante l’autostrada.

Una ragazza è stata avvistata mentre pattinava. Ovviamente è stata fermata e sanzionata dalla polizia. Hadichiarato che, non avendo trovato un taxi, ha deciso di seguire il navigatore nonostante il percorso in autostrada.

Oltre a ciò, si è appreso proprio nella giornata di oggi, che un SUV bianco ha fatto inversione a U sull’autostrada A1 in direzione Roma. La polstrada è subito intervenuta per evitare complicazioni e incidenti.

Fermato dalla polstrada il Suv bianco

La polstrada e gli addetti alla sicurezza in questi giorni di contro esodo estivo stanno prestando molta attenzione alle telecamere. Durante il consueto controllo dei video hanno notato un SUV bianco ha fatto inversione sulla A1.

Ovviamente macchine e tir presenti hanno dovuto frenare ma fortunatamente il peggio è stato scongiurato. La polizia ha immediatamente fermato il veicolo e hanno appurato che si trattava di uno straniero.

Quando si è accorto di aver sbagliato direzione ha pensato di fare inversione nonostante stesse transitando in autostrada. Questa volta però la punizione della polstrada è stata esemplare. Al turista sono stati fatti 8.000 euro di multa. Ma non solo al guidatore è stata ritirata la patente di guida. La vicenda non ha soltanto aspetti civili ma è stata anche passata alla procura di Rieti per valutare responsabilità penali.

La sicurezza sulle strade è diventato così nuovamente un argomento gettonato tra le istituzioni. Le forze dell’ordine hanno pensato di organizzare corsi nelle scuole ma anche momenti di discussione per gli adulti. Non si mette soltanto in pericolo la propria vita ma anche quella degli altri. Perciò non è più possibile tollerare comportamenti come quelli accaduti nelle ultime settimane.

Saranno inoltre intensificati i controlli e i pattugliamenti per scongiurare altri errori dei guidatori ma anche colpi di testa come già accaduto.