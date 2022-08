Ilary Blasi, dopo Totti c’è già chi le ha rubato il cuore: il bacio in bocca con lui | FOTO

Ilary Blasi lascia tutti di stucco. Dopo Francesco Totti arriva già qualcuno a rubarle il cuore: il bacio in bocca con lui fa (s)parlare il web.

Ilary Blasi dimentica Francesco Totti. Arriva il bacio con lui, la foto fa il giro dei social. Ecco chi ha rubato il cuore della bella conduttrice Mediaset.

Ilary Blasi lascia senza parole

Continua la saga della famiglia Totti-Blasi che per tutta l’estate ha tenuto col fiato sospeso non soltanto gli italiani ma anche il mondo. La notizia della separazione dei due personaggi più famosi dello showbiz italiano, ha scioccato davvero tutti, addirittura il The Sun ha parlato della loro rottura, chiaro segno di come l’addio tra la ex letterina di Passaparola e l’ex calciatore della Roma, abbia avuto una risonanza mediatica davvero incredibile.

Che cosa resta, oggi, di Totti e della Blasi? Una famiglia con tre figli che devono fare i conti con una nuova realtà, inaspettata e dolorosa. Mentre Totti continua la sua relazione, non più tanto segreta con Noemi, con la quale continua a vedersi di nascosto, in attesa che le pratiche definitive del divorzio arrivino per settembre, la Blasi sconvolge tutti: lo scatto social del bacio con lui lascia senza parole. Totti chi? Il suo cuore appartiene a un altro.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi beccata a baciarsi con lui

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia da diverso tempo. Anche se hanno annunciato la loro separazione soltanto cinque settimane fa, in realtà si dice che la crisi tra di loro sia cominciata all’incirca un annetto e mezzo fa, dopo che Totti ha incontrato in Sardegna, durante una partita di padel, l’ex signora del Patron del Tivoli calcio, Noemi Bocchi.

Da quel momento, gli equilibri della famiglia più famosa d’Italia sono iniziati a crollare sotto il peso di bugie e tradimenti. Mentre Francesco continua, imperterrito, la sua relazione con Noemi Bocchi, tra l’altro è stato fotografato anche sotto casa sua al Circeo, la Blasi lascia tutti senza parole.

Un altro ha preso il posto di Francesco nella sua vita: si tratta di Alfio, il suo gatto che considera come un quarto figlio. Solo qualche giorno fa, la conduttrice ha subito un grande spavento: il gattino si era perso a Sabaudia e la stessa Ilary aveva fatto un annuncio social chiedendo a tutti di aiutarla a cercare Alfio. Fortunatamente, il gatto è ritornato a casa e la Blasi ha voluto ringraziare tutti per il sostegno datole.

Ilary Blasi è una grande amante degli animali ma in particolare dei gatti di razza Sphynx. Con Alfio ha un rapporto speciale e in più occasioni, sul suo profilo social, si è mostrata mentre stampa un bacio anche sulla bocca al dolce e tenero felino.

A che cosa serve l’amore di un uomo quando quello degli animali è di gran lunga superiore e più fedele? Uno scatto del bacio con il gattino ha fatto il giro del web e ha emozionato i social. L’amore e l’empatia di Ilary nei confronti degli animali è davvero una cosa meravigliosa.

Intanto, la conduttrice si prepara a tornare a casa. La sua lunga estate in giro per l’Italia e per il mondo pare essere giunta al termine. L’ultimo step, la Croazia, insieme alla piccola Isabel. Ora è il momento di fare le valigie, definitivamente e ritornare a casa dove il clamore mediatico sicuramente la travolgerà di nuovo.