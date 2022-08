“Hai rovinato…”, ora parla Chanel Totti: la velenosa frecciatina per Noemi | Distrutta così

Chanel Totti ha voluto dire la sua sulla nuova relazione di suo padre mandando una frecciatina a Noemi Bocchi. Ecco le parole usate dalla ragazza.

La fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti in questi quasi due mesi ha dato vita ad tante voci di corridoio e indiscrezioni nonostante i diretti interessati abbiano chiesto ai giornali di rispettare la loro privacy.

Il motivo per cui la coppia ha deciso di affermare solo dopo qualche mese dalle voci di una loro crisi matrimoniale la verità è dovuta, come loro stessi hanno spiegato, all’esigenza e alla priorità che hanno dato nel tutelare i loro figli, ancora minorenni.

Chanel Totti: il messaggio a Noemi

Il primogenito Cristian, è quello meno in vista, il suo profilo Instagram è blindatissimo e sembra non amare particolarmente apparire sui social. Il ragazzo, adesso giocatore dell’AS Roma Under 18, pare sia impegnato calcisticamente tra la capitale e Milano e c’è chi prevede un suo esordio in Serie A nella stagione calcistica 2023/2024.

Diversamente Isabel è stata spesso al centro di alcune diatribe tra Totti e la sua ex moglie. Secondo alcune indiscrezioni pare che Ilary non avrebbe preso bene la notizia di far entrare Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex calciatore, nella loro casa a Sabaudia.

Per questo motivo, la conduttrice sarebbe ritornata sul litorale laziale per prendere la piccolina e portarla con sé in vacanza in Croazia, come abbiamo potuto vedere dalle storie Instagram della stessa Blasi.

Per quanto riguarda la secondogenita, Chanel, sembra che la ragazza anziché passare del tempo con suo padre abbia preferito rimanere in casa con alcune amiche e in questo periodo è diventata molto popolare su Tik Tok.

La ragazza, da quel che si vocifera è rimasta dalla parte di sua madre al quale è molto legata e secondo alcune fonti potrebbe presto apparire in televisione come protagonista della prossima edizione de Il Collegio.

Chanel, è diventata una vera e propria Tik Toker e pubblica spesso contenuti video e dirette in cui interagisce con i suoi fan. È grazie a queste che abbiamo scoperto che il gattino Alfio era scappato di casa e poi è stato riprovato e che la ragazza non sente suo fratello maggiore da un po’.

Ma alcuni contenuti della ragazza, sembrano essere fatti per mandare dei messaggi forti e chiari a tutti coloro che hanno a che fare con la separazione dei suoi genitori, anche se lo fa in modo indiretto.

Il video sul web

In un nuovo video pubblicato su Tik Tok, Chanel ha ballato facendo un lip sync sulle note del brano Mujer di Icy Subzero e già il titolo della canzone dice tutto.

“Se sei mia mami ti porto rispetto

Anche se provo gusto ad essere scorretto

Le cose che dici non hanno più effetto

Hai rovinato un momento perfetto, uh ye”

Queste le parole del brano utilizzate da Chanel per il suo video che sembrano essere una vera e propria frecciatina a Noemi Bocchi la nuova fiamma di suo padre, o almeno questo è quello che pensano i fan.

L’arco con tutte le frecce tirato da Chanel nei confronti di Noemi PIC.TWITTER.COM/DAOJAJZVLU — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 29, 2022

Nei giorni scorsi, Chanel aveva pubblicato un video in discoteca con su scritto un messaggio molto particolare:

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”

Il messaggio sembrava un chiaro riferimento a quello che successo nella sua famiglia ma tutte queste sono ipotesi fatte dai fan e Chanel potrebbe benissimo aver realizzato questi video con queste frasi solo per puro scopo di divertimento sul famoso social.

C’è chi invece, afferma che questi contenuti siano rivolti ad una delusione amorosa avuta dalla ragazza nello stesso periodo in cui i loro genitori si sono separati. Staremo a vedere se Chanel pubblicherà altri contenuti del genere.