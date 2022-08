Filippo Magnini senza freni, la terribile frecciatina alla Pellegrini dopo il matrimonio: che legnata

Dopo il matrimonio di Federica Pellegrini, il suo ex Filippo Magnini ha voluto mandarle una frecciatina. Ecco il gesto dell’ex nuotatore.

Filippo Magnini è un ex nuotatore che spesso è stato visto anche in televisione in altri ambiti e che è stato considerato per più volte uno degli uomini più affascinanti del mondo dello sport.

Il nuotatore ha avuto una storia d’amore con Federica Pellegrini che lo scorso 27 agosto si è sposata con Matteo Giunta suo preparatore atletico conosciuto proprio grazie a Magnini in quanto suo cugino.

Filippo Magnini: la frecciatina alla Pellegrini

La storia d’amore tra la Pellegrini e Magnini è iniziata nel 2011 quando la nuotatrice era ancora legata sentimentalmente al suo collega Luca Marin con il quale sembrava essere in procinto di sposarsi.

Durante i mondiali di nuoto di Shangai, Luca Marin dopo essersi allenato non riusciva a trovare la sua fidanzata al quale, dopo alcuni problemi di coppia che sembravano essere risolti le aveva chiesto la mano.

Dopo aver fatto in lungo e in largo il giro dei posti dove potesse essere, ha cominciato ad avere qualche dubbio e andando a bussare alla porta del suo collega Filippo Magnini si è ritrovato davanti ad una scena non del tutto bella nei suoi confronti come rivelato dal nuotatore qualche anno fa ai microfono del programma Rivelo.

Federica Pellegrini lo stava tradendo proprio con il nuotatore e da quel momento in poi i due sono usciti allo scoperto e hanno formato una coppia durata fino al 2017 anche se alcuni problemi hanno cominciato ad averli dal 2016.

Entrambi dopo la fine della loro storia d’amore hanno preferito non parlarne e la stessa Pellegrini aveva dichiarato in una passata intervista che parlare di Magnini è un argomento che non valeva la pena intraprendere.

Federica, dopo Magnini si è legata a suo cugino Matteo Giunta che è stato il preparatore atletico del nuotatore e in seguito anche il suo, ed è proprio tra una nuotata e l’altra che è nata la loro storia.

La foto su Instagram

Matteo è anche il cugino di Magnini e tra i due sembra non scorrere buon sangue proprio per quello che è successo, come ha dichiarato lo stesso Giunta:

“Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”

Infatti, Filippo Magnini dopo la storia con la Pellegrini ha trovato l’amore grazie all’ex velina Giorgia Palmas e insieme hanno messo su famiglia mettendo al mondo una bambina di nome Mia e vivendo allegramente con la prima figlia della donna avuta dal calciatore Davide Bombardini.

Di conseguenza né Filippo e né Giorgia, nonostante la parentela sono stati presenti alla cerimonia di nozze di Federica e di Matteo celebrata a Venezia alla chiesa di San Zaccaria con l’organizzazione del wedding planner Enzo Miccio.

Mentre i due si stavano sposando, sul profilo Instagram di Filippo Magnini è apparsa una foto di lui e Giorgia felici e sorridenti al mare e i fan hanno subito pensato che lo scatto sia una frecciatina proprio alla Pellegrini e a Giunta.

Nei commenti si può leggere come alcuni pensano che nonostante la storia d’amore sia finita qualche anno fa, Filippo abbia avuto un tonfo al cuore per la notizia del matrimonio per giunta con un suo parente.

Federica e Matteo, hanno tenuto nascosta la loro storia d’amore alle telecamere fino alla fine delle scorse Olimpiadi di Tokyo dove hanno confessato di essere innamorati da qualche anno e di aver deciso di giungere a nozze.

I due sono intenzionati a mettere su famiglia e sembra che per Federica, la storia con Filippo sia solo un vecchio ricordo su cui non intende più tornarci.