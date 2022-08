“È identico a Carlo” Regina Elisabetta: dopo 50 anni salta fuori il figlio segreto | FOTO

Regina Elisabetta, dopo 50 anni viene fuori il figlio segreto: lui è la fotocopia di Carlo. La foto lascia senza parole. Che colpo per la Royal Family!

La famiglia reale inglese di nuovo ha i riflettori puntati addosso: Carlo ha un fratello identico a lui. Viene fuori, dopo anni, il segreto custodito con le unghie e con i denti, dalla dinastia più famosa del mondo.

Regina Elisabetta, il segreto della sua famiglia viene svelato

La Regina Elisabetta ha di nuovo gli occhi del mondo puntati addosso. La monarca 96enne, tra le più longeve della storia del mondo e delle Nazioni, si ritrova ora a fare i conti con un segreto oscuro tenuto nascosto fino ad adesso ma che è stato finalmente svelato.

Spunta fuori il fratello segreto del Principe Carlo e un figlio illegittimo della Corona di cui nessuno avrebbe mai osato immaginare l’esistenza. Che colpo per i componenti della Royal Family ma anche per i sudditi che non possono credere ai loro occhi che leggono questa notizia eclatante che sta facendo il giro del mondo.

Queste ultime settimane non sono state affatto semplici per la famosa Regina che, per via dei suoi problemi di salute, potrebbe presto trovarsi costretta ad abdicare e a lasciare per sempre le redini del Regno Unito proprio a Carlo e a sua moglie Camilla.

Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nella Royal Family e perché questo scoop clamoroso sta tenendo tutti col fiato sospeso.

Carlo ha un fratello segreto: ecco tutta la verità

A quasi quattro anni dalla morte del principe Filippo, duca di Edimburgo e compagno per una vita di Elisabetta II, viene fuori una notizia che lascia il mondo senza parole: Carlo ha un fratello segreto, il suo nome è Guenther Focke.

Si tratta di un figlio illegittimo che il duca Filippo avrebbe avuto nel periodo in cui era sposato con la Regina Elisabetta e già papà di Carlo. Guenther Focke sarebbe nato da una notte di passione tra Filippo e una cameriera, moglie tedesca di un soldato nazista, nel periodo della seconda Guerra mondiale.

Guenther ha scritto anche un libro nel 2005 in cui ha parlato della sua vita e dei maltrattamenti vissuti, di bullismo e discriminazione nella Germania del dopoguerra come figlio illegittimo di una donna che lavorava come cameriera e che aveva tradito il marito con un reale.

La madre di Guenther Focke, come si legge nel libro, raccontò al figlio tutta la verità ed è da quel momento che l’uomo ha cercato di fare di tutto per essere riconosciuto dalla Royal Family ma di contro, ha ricevuto, si dice, solo minacce anche da Buckingham.

La dichiarazione inaspettata del figlio segreto

Ha affermato a tal proposito:

“Non voglio ferire la famiglia reale ma ho bisogno di chiudere questo capitolo e non smetterò con questa battaglia finché il principe Filippo non ammetterà di essere mio padre. Ho persino le sue stesse orecchie. Penso che nessuno possa dubitare delle mie affermazioni una volta che vedrà queste foto”.

Purtroppo il principe Filippo è morto e Guenther Focke non è riuscito ad ottenere il test del DNA ma il tedesco non ha intenzione di fermarsi. Pretende un incontro con Carlo e con gli altri membri della Royal Family, per parlare in prima persona con quello che considera il suo fratello segreto.

La somiglianza tra Guenther, Carlo e Filippo è impressionante. Il tedesco somiglia tantissimo al presunto fratello e padre, e a ben vedere, i tre sembrano davvero essere tutti appartenenti alla stessa famiglia. La Regina Elisabetta si ritrova ad affrontare un’altra questione spinosa.

Più volte, dicono fonti vicine al palazzo reale, si è mormorato che il duca di Edimburgo non sia stato fedele nella sua vita a Elisabetta II e la presenza di Guenther è la chiara testimonianza dell’infedeltà del duca.