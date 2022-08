Acqua ossigenata nel water, non hai idea di quel che accade: il trucchetto delle casalinghe

L’acqua ossigenata è un prodotto comune ed economico. E’ un liquido dall’odore sgradevole e acido, se non viene utilizzato con cautela ed estrema cura, può causare dei gravi danni sulle superfici. Ma sapete cosa accade se la versate nel water? E’ incredibile: scopriamo di più.

L’acqua ossigenata è conosciuta ai chimici come perossido di idrogeno (H2O2). E’ un prodotto che è presente in ogni casa per disinfettare le ferite o anche per le superfici della casa. Ha proprietà “ossidanti”, significa che possiede la capacità di formare ossigeno, proprio per questo viene utilizzata in diverse faccende domestiche, come sbiancare macchie e ed eliminare il sudore dai panni.

E’ adatta anche togliere la muffa dai muri e tanto altro ancora. Insomma, ha tantissime proprietà, ma sapete cosa accade se la versiamo nel water di casa? La sua azione vi lascerà davvero a bocca aperta. Non ne potrete più farne a meno: scopriamo di più.

L’acqua ossigenata: i migliori usi dell’acqua ossigenata

L’acqua ossigenata, malgrado sia spesso utilizzata in tutte le case, non è affatto una sostanza così innocua, infatti, se viene a contatto con alcune superfici oppure sulla nostra pelle e i capelli, può avere degli effetti dannosi.

Proprio per questo, è importante che durante le pulizie abbiate l’accortezza di indossare dei guanti di gomma per proteggervi dal suo effetto irritante e arieggiate le stanze dopo il suo utilizzo. Il suo odore può dare fastidio soprattutto agli occhi, infatti, sarebbe opportuno utilizzare anche gli occhiali. Inoltre è importante sapere che non bisogna sottoporla ad urti e calore.

Ma per la pulizia della casa è davvero impossibile rinunciare all’acqua ossigenata. Anche se molti preferiscono usare un ingrediente naturale a base di Perossido di idrogeno, che si chiama Percarbonato. Sarebbe “l’acqua ossigenata in polvere”, un prodotto molto meno aggressivo. Lo sapete cosa accade se la versiamo nel water? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Acqua ossigenata nel water: ecco cosa accade

L’acqua ossigenata è amatissima e molto comune per le pulizie domestiche di tutti i giorni. A differenza della candeggina, il perossido di idrogeno non è dannoso per l’ambiente e se la lasciate agire per qualche minuto nel wc, lo renderà come nuovo. Però, può essere versato direttamente nel water solamente ad una condizione.

Ovvero, se ha la concentrazione massima al 3,6%. Ma se ha un volume maggiore di 12, è sconsigliata perché potrebbe rovinare le superfici a causa della reazione con altri prodotti chimici. Vi sconsigliamo fortemente di pulire il marmo o zone in pietre vere calcaree, perché l’acqua ossigenata potrebbe corroderle e rovinarle definitivamente, non ci sarebbe più rimedio.