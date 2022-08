“2 maschietti”, Michelle Hunziker al settimo cielo: il dolcissimo scatto fa sognare i fan

Michelle Hunziker sorprende tutti. Il dolcissimo scatto fa gioire i fan: due maschietti si aggiungono alla già allargata famiglia. Che meraviglia!

Michelle Hunziker lascia tutti di stucco. La conduttrice svizzera più famosa d’Italia fa l’annuncio che nessuno si aspettava: due maschietti arrivano in famiglia!

La bella Michelle Hunziker lascia senza parole i social

Michelle Hunziker è stata la protagonista dell’estate. Da quando a gennaio 2022 ha annunciato la sua separazione dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi, dopo dieci anni d’amore e due figlie, di lei non si è smesso di parlare un solo momento.

Subito dopo la rottura dall’imprenditore di moda, il cuore di Michelle è tornato a battere per un medico ortopedico, personaggio noto nel mondo della televisione, ex concorrente del Grande Fratello 14, Giovanni Angiolini. I due hanno trascorso le vacanze insieme, hanno fatto le presentazioni in famiglia e hanno trascorso delle giornate memorabili in giro per l’Italia e per il mondo.

Poi, qualche giorno fa, la notizia che ha lasciato tutti di stucco: Giovanni e Michelle si sono detti addio. Il cuore della conduttrice svizzera si è spezzato di nuovo. Tuttavia, la presentatrice di Striscia la notizia non ha perso il suo sorriso, anzi, lo scatto social che ha pubblicato fa rimanere i fan di sasso: due maschietti arrivano in famiglia, la foto social fa il giro del web.

La conduttrice svizzera regala uno scatto inedito

L’estate sta per terminare e anche le vacanze dei vipponi stanno per giungere a conclusione. Michelle Hunziker lo sa bene. Dopo l’estate trascorsa in giro per la Sardegna con l’ormai ex fidanzato, Giovanni Angiolini, ora è tempo di rientrare a casa e dedicarsi al lavoro. Prima però di ritornare in TV c’è ancora una piccola tappa da fare. La conduttrice lo annuncia così.

Michelle fa un lieto annuncio sui social e lascia tutti di stucco: alla famiglia si uniscono due maschietti. Se state forse pensando che la svizzera più amata d’Italia sia in dolce attesa di due gemellini, rimarrete delusi.

La bella svizzera ha pubblicato uno scatto nel quale la si vede sorridente, circondata dalle sue due figlie, Sole e Celeste, le bimbe che ha avuto da Tomaso Trussardi, e da due maschietti che tanto somigliano alle sue bambine.

Questa la didascalia che accompagna la foto:

“My secret sons!! Chi sarà il padre?”:

La conduttrice ci scherza: i bambini nella foto sono i figli di una coppia di amici di Michelle. La star di Striscia la notizia, dopo le vacanze in Sardegna, ha voluto regalare uno splendido soggiorno alle sue figlie e ai suoi amichetti a Disneyland Paris.

Tutti insieme sono partiti dunque alla volta della Francia per divertirsi e visitare il famoso parco giochi a tema. Insomma, nessuna gravidanza per Michelle. Smentite le voci che la vedevano in attesa fino a qualche settimana fa di Giovanni Angiolini.

La storia con l’ortopedico si è conclusa e con lui anche le voci della presunta gravidanza della Hunziker che ora è solo e soltanto per le sue figlie.