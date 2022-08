“Storia al capolinea”, Heather Parisi: dopo anni di matrimonio si è sfasciata tutta la famiglia

Dopo alcuni anni di matrimonio, Heather Parisi ha visto la sua famiglia sfasciarsi. Ecco cosa è accaduto alla nota showgirl.

Nonostante sia lontana da qualche anno dalla televisione italiana, Heather Parisi continua ancora ad essere una delle icone del nostro Paese grazie al ruolo che ha avuto all’interno del piccolo schermo.

La donna adesso vive ad Hong Kong ma dopo alcuni anni di matrimonio ha visto la sua famiglia rovinarsi per via di un problema che ha dovuto affrontare e da cui sembra esserne uscita.

Heather Parisi: ecco perché il suo matrimonio si è sgretolato

La carriera di Heather Parisi è cominciata da giovanissima, quando dopo aver vinto due borse di studio per via del suo talento del ballo a soli 18 anni decide di fare una vacanza in Italia.

Qui per via della sua bellezza viene notata dal coreografo Franco Miseria che riesce a convincerla a sostenere un provino della Rai dove per esibirsi la donna improvvisò un ballo salendo sulla cattedra di un dirigente Rai.

Nonostante questo ottiene nel 1978 il suo primo ingaggio televisivo prendendo parte alla trasmissione Apriti Sabato per poi nel 1979 debuttare al fianco di Pippo Baudo e Tina Turner nel programma Luna Park.

Dopo questa esperienza comincia ad apparire su molte copertine dei magazine italiani e diventa una presenza fissa durante la trasmissione Domenica In dove presenta il suo primo singolo, Blackout.

La consacrazione però arriva con Fantastico dove Heather balla e canta la sigla d’apertura Disco Bambina che si piazza subito al primo posto dell’hit parade e in quella dei 45 giri più venduti rimanendoci per molte settimane.

Successivamente diventa protagonista insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano della seconda edizione di Fantastico dove canta la sigla Cicale che diventa il brano più famoso della sua carriera considerato ancora oggi un evergreen.

Nel 1986 debutta nel campo cinematografico nel film Grandi Magazzini e da li in poi per tutti gli anni a seguire partecipa e conduce molte trasmissioni televisive di cui negli ultimi anni degli anni ’90 dedicate ai più piccoli.

Dopo aver partecipato come giurata a Ballando con le Stelle torna in tv nel 2016 con la trasmissione Nemicamatissima insieme a Lorella Cuccarini considerata da sempre la sua rivale.

Le due donne, nonostante abbiano condotto assieme lo show in seguito si sono sempre scontrate e la Parisi non ha mai nascosto il suo non condividere i pensieri della sua collega in varie occasioni.

L’ultima apparizione di Heater in tv è stato ad Amici di Maria De Filippi dove nel 2018 ha ricoperto il ruolo di giurata giudicando le esibizioni dei talenti in gara durante l’edizione di quell’anno.

La fine dell’amore

Attualmente vive ad Hong Kong con il suo nuovo compagno e i loro figli ma la donna ha avuto altri amori tra cui il primo con Giorgio Manenti da cui ha avuto la sua prima figlia Rebecca Jewel.

I due sono stati sposati dal 1993 al 1999 e secondo i tabloid italiani la loro storia è finita per via dei problemi giudiziari che hanno coinvolto l’uomo e che avrebbero allontanato la donna da lui.

“Storia al capolinea” scrivevano in quegli anni i giornali italiani per poi concentrarsi sull’arresto di Manenti avvenuto nel 1996 per via della bancarotta dell’azienda presso cui prestava servizio.

La Parisi ha contribuito al rilascio dell’uomo testimoniando in suo favore quando era in prigione a San Vittore e secondo le fonti dell’epoca proprio in quei momenti il loro rapporto è cominciato a sgretolarsi.

Il caso vuole che dopo qualche anno, anche Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si separano e i due avevano un rapporto molto stretto con Heather a tal punto da essere stati i padrini e la madrina del battesimo della sua prima figlia Rebecca Jewel.

Heater oltre la sua primogenita ha altri tre figli, Jaqueline Luna Di Giacomo, attuale compagna del cantautore Ultimo avuta con Giovanni Di Giacomo e Elizabeth Jadet e Dylan Maria avuti con il suo secondo marito Umberto Maria Anzolin con cui è sposata dal 2013.