Sophia Loren, pazzesco: il figlio è proprio lui e non ce ne siamo mai resi conto | Famosissimo

Il figlio della famosissima Sophia Loren è proprio lui, nessuno si è mai reso conto di tutto ciò ma lui è un volto molto conosciuto. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta realmente e che lavoro svolge.

Lei è una della donne più famose nel mondo, è un’attrice italiana di grande fama ed ogni suo intervento ha letteralmente segnato la storia della mondo della cinematografia italiana. Fin dal suo esordio in questo incedibile mondo tanto amato ed ammirato da molti, il pubblico ha iniziato prontamente a provare dell’interesse smisurato nei suoi confronti. Oggi lei appunto è letteralmente un’icona per tutti noi, la sua estrema professionalità, la sua bravura e la sua bellezza hanno lasciato mozzafiato tutto il pubblico, italiano e non solo.

Molti sono gli eventi che hanno caratterizzato particolarmente la sua vita, uno di questi però ha cambiato radicalmente la sua quotidianità. Essendo un volto molto famoso per il mondo della cinematografia ed ovviamente per il mondo dello spettacolo, il pubblico ha iniziato ad interessarsi non solo della sua professionale ma perfino della sua via privata e sentimentale.

Nonostante questo però in pochi conoscono realmente gli eventi accaduti e proprio per questo appunto non sono a conoscenza della reale identità del figlio. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta effettivamente e qual è il suo mestiere oggi: che vita conduce.

Il figlio di Sophia Loren è una vera star, in pochi conoscono la sua identità: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la vita della famosa attrice ha suscitato molte attenzioni. Ciò che ha incuriosito tutti è stato proprio il suo matrimonio con il noto Carlo Ponti, con il quale ha condiviso innumerevoli anni. Il loro matrimonio è durato appunto moltissimo tempo, i due sono convolati a nozze nel 1966 fino al 2007, anno in cui purtroppo è venuto a mancare. Dal loro amore sono nati ben tre figli, ovvero: Edoardo, Alex e appunto Carlo Ponti Jr.

L’uomo di cui andremo a parlare oggi è proprio Edoardo, in pochi appunto erano a conoscenza che fosse proprio lui il figlio della famosa donna. Lui ha 49 anni ed è un famoso sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. Condivide la sua quotidianità con Sasha Alexander ormai dal 2007. Insieme hanno messo su famiglia dando alla luce ben due figli, ovvero: Lucia Sofia Ponti, Leonardo Fortunato Ponti. Lui ricopre un ruolo fondamentale per la cinematografia italiana, proprio come sua madre.