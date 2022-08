“Lui, Noemi e l’altro”, Totti col bastone tra le ruote: sbuca fuori il terzo incomodo

Totti col bastone tra le ruote: “Lui, lei e l’altro”. Spunta fuori il terzo incomodo che nessuno si aspettava. Ecco di chi si tratta.

Lui, Noemi e l’altro. L’ex marito di Ilary Blasi incastrato così. Il terzo incomodo gli ruba la piazza. Ecco che cosa sta succedendo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi protagonisti del gossip

Sono trascorse più di quattro settimane da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro amore. Come un tornado che porta via ogni cosa, così il ciclone mediatico si è scatenato su una delle famiglie più chiacchierate e famose dello showbiz italiano spazzando via anche l’ultimo briciolo di felicità familiare.

La famiglia più chiacchierata del mondo è protagonista di gossip e chiacchiericci che ancora adesso continuano a essere il fulcro dei tabloid, non soltanto italiani ma anche internazionali.

Persino il famosissimo The Sun, ha dedicato un inserto a questa amatissima ex coppia che pure oltreoceano ha fatto parlare di sé. Ora ad essere protagonista dei gossip non sono però soltanto Ilary Blasi e Francesco Totti ma anche Noemi Bocchi, la terza incomoda, la donna della discordia.

Sebbene si mormori che Francesco stia aspettando ufficialmente il divorzio dalla conduttrice per uscire allo scoperto con la Bocchi, ora c’è un altro ostacolo per lui da affrontare, un terzo incomodo: “Lui, lei e l’altro”. Ecco chi è che gli sta rubando la piazza.

Chi è il terzo incomodo tra Francesco e Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono ancora usciti allo scoperto. Il pupone starebbe aspettando il divorzio ufficiale dalla ex moglie per viversi alla luce del sole la sua relazione con la ex moglie di Mario Caucci.

Pare però che i due si stiano vedendo di nascosto. Lui nella villa di famiglia a Sabaudia avrebbe ospitato anche sul suo yacht la Bocchi che ha preso casa al Circeo per stare proprio vicino all’ex campione della Roma.

Ma tra Totti e Noemi spunta un terzo incomodo, si tratta di lui, di un altro uomo. Chi è il belloccio che sta rovinando la piazza all’ex marito di Ilary Blasi? Stiamo parlando di una guardia del corpo.

Lo sportivo costretto a farlo

Si dice che Francesco abbia assunto un bodyguard per tutelare Noemi, pedinata dai paparazzi e dai seguitori invadenti della Blasi che non hanno accettato la rottura della famosissima coppia.

La Bocchi è stata avvistata in più occasioni insieme a questo uomo, forte e muscoloso, che non la lascia sola un solo istante. Insomma, il terzo incomodo è ora necessario per proteggere la Bocchi.

Intanto i due amanti evitano di farsi vedere insieme. Lei, sul suo profilo Instagram blindatissimo, non pubblica nulla e lo stesso vale per l’ex calciatore della Roma che continua il suo silenzio stampa e social.

Francesco recentemente è stato ospite di una televisione egiziana per questioni legate al calcio e non ha menzionato minimamente la sua rottura con la Blasi, si dice per via di un accordo stipulato con la produzione della TV ospitante.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha lasciato nuovamente l’Italia in compagnia dell’ultimogenita Isabel e con lei si sta concedendo ancora qualche giorno di vacanza prima di ritornare in città.

Francesco invece dai social è scomparso. Il pupone però pare stia continuando a viversi in segreto la sua Noemi che è stata beccata in spiaggia, splendida, mentre indossa un costume a due pezzi che mette in mostra il suo corpo tonico, sorvegliata a vista dal famoso bodyguard pronto ad allontanare i curiosi.