Lavatrice, questo diffusissimo errore coi panni ti rovina: becchi l’infarto intestinale

Un errore comunissimo che facciamo quando laviamo i panni in lavatrice rischia di creare dei seri problemi intestinali. Ecco quali.

Tutti noi per lavare i nostri indumenti utilizziamo la lavatrice per via di un abitudine quotidiana e per fare si che i nostri panni si lavino a fondo disinfettandosi diversamente da come accade quando li laviamo a mano.

Infatti, tutti quanti noi non riusciremmo a fare a meno di questo elettrodomestico diventato indispensabile ed è assurdo pensare che soltanto fino a mezzo secolo fa questo oggetto non era indispensabile nella case di tutto il mondo.

Lavatrice: ecco l’errore comunissimo che causa problemi intestinali

Ma bisogna fare molta attenzione perché l’uso della lavatrice potrebbe portare un serio pericolo al nostro sistema gastrointestinale portandoci dei seri problemi se non si prendono alcuni accorgimenti.

In molti pensano che dato che la funzione della lavatrice è quella di lavare, automaticamente la stessa si lavi da sola e che quindi non ci sia bisogno di usare acqua e sapone e altri prodotti adatti per la sua manutenzione.

Niente di più sbagliato, perché anche questo elettrodomestico ha bisogno di una pulizia ben accurata altrimenti potrebbe accadere qualcosa che nessuno si augura di passare e a dirlo sono degli studi scientifici.

I ricercatori dell’Università di Bonn hanno analizzato i motivi per cui alcuni neonati sono state ricoverati riconducendo la causa ad un agente patogeno, ossia un batterio chiamato Klebsiella ortica.

Questo batterio oltre provocare problemi dal punto di vista respiratorio provocherebbe anche danni al sistema gastrointestinale che oltre portare alla sepsi potrebbe anche mettere a rischio la vita del paziente.

Tra il 2012 e il 2013 i ricercatori dell’Istituto d’igiene hanno rilevato che questo batterio si annidava all’interno delle lavatrici dell’ospedale in particolar modo attorno alle guarnizioni dello sportello della lavatrice.

Così, il pericolo è stato che i bambini neonati ricoverati nell’ospedale, i cui capi venivano lavati in queste lavatrici, hanno rischiato di morire per via di un’infarto intestinale che viene dopo che i vasi dilatati impediscono il flusso del sangue.

Ad avvalorare questa è tesi è stata anche la rivista Applied and Enviromental Microbiology che ha dimostrato pubblicando lo studio come le lavatrici possono essere fonti di germi e batteri.

Il pericolo però è per i bambini, gli anziani e tutti i soggetti deboli che potrebbero avere dei seri problemi con l’apparato intestinale oltre che a coloro che si trovano in condizioni particolari con una debolezza del sistema immunitario.

I consigli degli esperti

Per questo motivo è sempre consigliabile utilizzare la lavatrice lavando i propri panni non al di sotto dei 60° per fare in modo che tutti questi microrganismi patogeni possano scomparire con le alte temperature.

Inoltre, si consiglia di lavare la propria lavatrice almeno una volta al mese facendo attenzione alle guarnizioni e alla formazione dell’acqua stagnante che potrebbe per l’appunto favorire il proliferare dei batteri.

Quindi, quando abbiamo dei panni sporchi e specialmente se fanno parte di capi d’abbigliamento dei nostri bambini o dei nostri anziani pensiamo soprattutto alla loro salute.

E utilizzando dei prodotti adatti che si possono trovare in commercio, dobbiamo dedicare un giorno al mese e un po’ del nostro tempo alla pulizia di questo elettrodomestico che tanto ci aiuta nelle faccende famigliari.

Inoltre, qualora avessimo anche un’asciugatrice, bisogna stare attenti anche all’utilizzo di essa e cambiare di volta in volta il vapore che diventa acqua e lavare accuratamente la vaschetta prima di utilizzarlo nuovamente.

In questo modo, con un po’ di pazienza, non solo avremo sempre pronti e puliti i nostri elettrodomestici ma eviteremo brutte sorprese e faremo un favore alle persone più deboli che possono avere dei problemi con questi batteri.

Un po’ di accuratezza in più sulle faccende domestiche potrebbe salvare delle vite, anche se non ce lo saremmo mai aspettati.