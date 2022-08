“Ci mancherai tantissimo”, improvviso addio a Ballando con le stelle: fan in lacrime

Ballando con le Stelle perde una delle sue protagoniste. L’annuncio sui social manda in lacrime tutti i fan del programma.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Raiuno che da tanti anni da la possibilità a molti personaggi dello spettacolo di cimentarsi nel ballo al fianco di maestri di ballo pluripremiati.

A prendere le redini del programma diventandone anche ideatrice e capo-progetto è la conduttrice Milly Carlucci che il prossimo ottobre si troverà a condurre la diciassettesima edizione di questo show.

Ballando con le Stelle: l’addio alla donna

Il punto forte del programma oltre la stessa conduttrice è da sempre il cast che ogni anno la Carlucci e la sua squadra mette su, con nomi illustri di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Alcuni di questi non avrebbero mai preso in considerazione di ballare ma la conduttrice riesce, non si sa come, sempre a convincerli e a regalare al pubblico uno spettacolo inimitabile.

Infatti, qualche anno fa, si è tentato di replicare il successo del programma con una versione Mediaset, intitolato Baila!, ma l’insuccesso e i problemi legali dovuti al plagio dello show hanno fatto si che lo show chiuse prima del previsto.

I telespettatori affezionati di Ballando con Le Stelle, si sono ritrovati però a dover dire addio ad una protagonista del programma e a far a meno di lei nella nuova edizione anche se era stata riconfermata dagli autori.

Nel cast degli aspiranti ballerini in questa nuova edizione troviamo: Marta Flavi, Paola Barale, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi e Alex Di Giorgio.

Per quanto riguarda i maestri invece dopo l’addio di Sara Di Vaira e di Simone Di Pasquale in questo ruolo, ma che saranno nuovamente all’interno del programma come membri della giuria popolare assieme a Roberta Erra, e al saluto di Vito Coppola impegnato nella versione estera del programma, a sostituirli ci saranno nuovi maestri che sono: Simone Casuna, Pasquale La Rocca, Moreno Porcu e Simone Arena.

La motivazione e la reazione dei fan

Per quanto riguarda la giuria confermatissima la presidente Carolyn Smith che anche per quest’anno verrà affiancata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Ha fatto discutere la scelta di far rimanere in giuria la Lucarelli dato che il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei concorrenti in pista, ma la stessa donna ha affermato che non ci saranno favoritismi.

Non ci sarà invece una donna molto amata che ha deciso di dare l’addio al programma spiegando ai suoi fan il motivo della sua decisione. Stiamo parlando di Roberta Bruzzone che su Instagram ha così spiegato ai suoi followers il motivo della sua decisione:

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”

Il suo ruolo sarà sostituito da Alberto Matano che ha già preso parte come commentatore a bordo campo nella trasmissione e ci ritorna dopo un’estate passata in compagnia di suo marito e di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

“Ho preferito fare un passo indietro, perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti“

Con queste parole, la criminologa ha voluto specificare che non è stata mandata via dal programma ma che la decisione è stata sua e sul web in molti si sono rattristiti per la notizia dichiarando che la donna mancherà tantissimo a molti di loro.

Ma come Roberta Bruzzone lascia Ballando con le Stelle ?

Nooooo…ci mancherai tantissimo… PIC.TWITTER.COM/FPKCTO4QER — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 28, 2022

La prossima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre in prima serata, ogni sabato sera, su Raiuno e secondo alcune indiscrezioni potrebbe allungarsi fino alla fine di dicembre a ridosso delle feste natalizie.