“Ci mancherai nonna”, la sofferenza è troppa a Buckingham Palace: i nipoti in lacrime

I nipotini della Regina Elisabetta sono scoppiati in lacrime per via della nonna. Ecco cosa è successo alla monarca.

Con i suoi 96 anni, la Regina Elisabetta è una delle monarche più longeve di tutto il mondo con un Regno che quest’anno ha festeggiato 70 anni e che sembra voler durare ancora per molto tempo.

La monarca ha molti nipotini ed è anche bisnonna e alcuni di questi sono scoppiati a piangere per via della nonna dopo aver appreso la notizia rimanendo molto tristi per l’accaduto.

Lacrime a Buckingham, i nipotini piangono il saluto della nonna

I suoi nipoti diretti sono i figli del Principe Carlo e di Diana Spencer, cioè William e Harry che sono stati molti legati alla Regina da piccoli fino a quando non si sono sposati con le rispettive mogli.

Entrambi dopo il matrimonio hanno deciso di lasciare il palazzo reale e di trasferirsi altrove con la loro famiglia mettendo al mondo dei giovani principini e delle giovani principessine tra cui George futuro erede al trono.

Per il momento però, la corona di Re per il giovane principe è ancora lontano dato che suo nonno il Principe Carlo ad oltre settant’anni non è ancora diventato Re del Regno Unito e successivamente toccherà suo padre William ereditare il titolo.

Quasi improbabile che a diventare re diventi il principe Harry e ancora meno improbabile che lo diventano i suoi figli in quanto nella linea di successione hanno molti altri membri della famiglia davanti a loro.

Però nulla è impossibile, basta ricordare che il padre della Regina Elisabetta, Giorgio VI del Regno Unito divenne Re dopo l’abdicazione di suo fratello minore e quindi la cosa potrebbe ripetersi.

Nel frattempo i figli di Harry e di sua moglie, l’ex attrice Meghan Markle, dal 2020 abitano con i loro genitori in una lussuosa villa a Montecito e sembrano avere pochi contatti con la Regina Elisabetta e che si collegano con lei raramente tramite Zoom.

Archie e Lilibet: l’addio alla cara nonna

Diversamente, i principini Archie e Lilibet sembrano essere molto legati a Doria Ragland, la madre della Markle che vive a poco di due ore di distanza dalla residenza del duca e della duchessa di Sussex.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna si recherebbe spesso a casa di sua figlia e di suo genero e avrebbe un ottimo rapporto con i suoi nipoti a tal punto che in molti affermano che è lei a prendersene cura quando i genitori non ci sono.

Sembra inoltre, che per via della poca distanza rispetto al Regno Unito, i bambini abbiano piacere anche a recarsi a casa della loro nonna e che abbiano con lei un legame molto speciale diversamente da quello che hanno con la Regina Elisabetta.

Archie e Lilibet conoscono molto poco la loro bisnonna e preferiscono la compagnia di Nonna Doria a tal punto che pare che dopo la notizia che Harry e Meghan torneranno a Londra, nel castello di Windsor, alla notizia i bambini abbiano detto a Doria “Ci Mancherai tanto nonnina” scoppiando in lacrime.

Il motivo per il quale Harry e Meghan preferiscono affidare e far conoscere meglio Nonna Doria rispetto la Regina Elisabetta o altri membri della famiglia reale potrebbe essere legato alle voci riguardanti i non ottimi rapporti tra Meghan e alcuni parenti di Harry.

Ricordiamo che qualche anno fa, i due hanno rilasciato un’intervista che ha fatto molto scalpore ai microfoni di Oprah Wilson rivelando alcuni atteggiamenti non del tutto positivi della famiglia reale nei confronti dell’ex attrice.

Però sembra che le cose tra il duca e la duchessa di Sussex e i reali d’Inghilterra si siano chiarite e che le acque si siano quietate dopo il bombardamento mediatico, anche se al momento i loro figli preferiscono la compagnia della madre di Meghan a quella della monarca e questo potrebbe far soffrire la monarca da sempre amante dei bambini.