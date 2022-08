“Bentornata a casa”, dopo l’annuncio del divorzio con Totti cambia tutto: non è mai finita

Ilary Blasi è stata accolta con calore dopo la separazione. Ecco la foto che ha emozionato tutti quanti.

Ilary Blasi dopo aver comunicato la decisione di separarsi dal suo ex marito, l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, ha deciso di viaggiare in lungo e in largo per rilassarsi e godersi l’estate.

Infatti la conduttrice dopo essere volata in Tanzania con i suoi tre figli e sua sorella Silvia ha deciso di passare del tempo a Sabaudia nella casa vacanze di famiglia dove adesso sembra esserci Totti.

Ilary Blasi: il messaggio commovente

Successivamente ha fatto qualche escursione sulle Dolomiti dove a Cortina D’Ampezzo ha incontrato Alfonso Signorini suo grande amico e gli avrebbe rivelato la verità sulla separazione da Totti.

L’uomo ha dichiarato di averla vista molto in forma ama anche molto alterata per quello che è accaduto e dopo questo incontro è stata avvistata con Francesca Fagnani, conduttrice di Belve tanto che in molti credono che possa rilasciare a lei la prima intervista da single dopo il matrimonio.

Dopo una capatina nella Marche per riabbracciare sua nonna Marcella, Ilary adesso è in Croazia con sua figlia minore Isabel e non si sarebbe mai aspettata un messaggio del genere per il suo ritorno a casa.

La donna, ha ricevuto uno splendido omaggio da qualcuno da cui si è separata qualche tempo fa e sembra che l’amore tra Ilary e la vecchia fiamma si sia riaccesa anche se ad ostacolarli può essere suo figlio Cristian.

Il ragazzo, infatti, sta cercando di seguire le orme di suo padre e c’è chi è convinto che il calciatore potrà debuttare in Serie A a partire dalla stagione calcistica 2023-2024. Al momento il giovane Totti gioca nella Roma Under 18 e spesso ha dato modo di far vedere di che pasta è fatto.

Quindi, Ilary potrebbe continuare a tifare la squadra che per molti anni ha visto diventare il capitano amato da tutti quanti, il suo ex marito Francesco Totti e in questo caso deluderebbe il suo vecchio amore.

Ilary dopo il divorzio l’inaspettato annuncio: non è mai finita

Infatti, Ilary, prima di fidanzarsi e poi sposarsi con l’ex capitano, era una tifosa laziale, come gran parte della sua famiglia e per amore ha deciso di cambiare fede calcistica e sostenere i giallorossi.

Proprio per via della sua separazione in occasione della partita Lazio-Inter che si è svolta allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 26 agosto i tifosi laziali hanno voluto omaggiare Ilary Blasi.

Sugli spalti, infatti, sono apparsi tre striscioni che se letti tutti assieme formano la frase:

“BENTORNATA A CASA ILARY”.

Ilary ha sempre confermato di simpatizzare per la Lazio, infatti, molti sono convinti che la stima per la squadra e i suoi tifosi non solo sia sempre stata più forte della Roma ma soprattutto che, in realtà, non sia mai finita… neanche dopo l’arrivo di Totti. Lo striscione, fa chiaramente riferimento al fatto che dato che adesso non è più legata a Totti, quindi Ilary può tranquillamente tifare Lazio senza nasconderlo.

Per ora, da parte della conduttrice non c’è stato nessun commento ma la foto sta facendo il giro del web e sicuramente avrà avuto modo di vederla e capiremo se nei prossimi giorni Ilary commenterà questo gesto magari ringraziando chi ha realizzato gli striscioni.

intanto, dai mari della Croazia, Ilary ci fa sapere che il suo tanto amato gatto Alfio è stato ritrovato dopo che sua figlia Chanel in una diretta aveva fatto intendere che fosse scomparso e nel post ha ringraziato due persone in particolare per il ritrovamento.

Ilary Blasi non ha ancora intenzione di parlare della sua separazione e non sembra abbia intenzione di farlo, anzi, pare voglia apparire in televisione soltanto nel 2023 con la nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Però, c’è chi spera che la donna torni a tifare Lazio per poter vederla durante il Derby nelle tribune della squadra biancoazzurra mentre dall’altra parte tra i tifosi giallorossi potrebbe essersi Totti con la sua nuova presunta compagna Noemi Bocchi.

In quel caso sarebbe un vero e proprio Derby non solo dal punto di vista calcistico.