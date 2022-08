Supermercato, la nuova terribile truffa: ti azzerano il conto mentre sei in coda alla cassa

Ormai bisogna sempre fare molta attenzione, perché le trappole sono dietro l’angolo. Dobbiamo avere 100 occhi, soprattutto al supermercato perché esistono dei metodi di truffa che vi potrebbero rubare fino all’ultimo centesimo: scopriamo di più.

E’ scattata l’allerta in tutti i supermercati, perché in questo ultimo periodo tantissime persone sono state truffate con una trappola davvero imprevedibile. Vi possono tratte in inganno molto facilmente, anche i più furbi ci sono cascati. Vi attireranno con un metodo davvero ingannevole, ma in questo articolo vi spiegheremo nei minimi dettagli come proteggervi dal pericolo.

Purtroppo, tantissimi supermercati, a loro insaputa, vengono utilizzati per far cadere nella trappola il malcapitato di turno. Questa nuova truffa è davvero terribile e molto ingannevole, in poche mosse ti potrebbero azzerare in conto, mentre sei in fila per pagare alla casse. Si tratta di una strategia commerciale a cui potresti cascarci benissimo: scopriamo di cosa si tratta.

Allerta nei supermercati

I prezzi dei beni alimentari continuano ad aumentare e alcune persone se ne approfittano molto facilmente. I rincari della spesa preoccupano tantissimo i cittadini, che cercano di risparmiare il più possibile. In questo ultimo periodo, sono aumentati i costi della pasta alimentare, della farina, delle bottiglie di acqua gassata e anche della frutta, della verdura, della carne e del pesce.

L’Italia sta vivendo un momento davvero difficile a causa dell’innalzamento del costo delle materie prime, tutto ciò è dovuto alla siccità e dal caldo che ha rovinato tantissimi raccolti. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché esiste tantissima gente che si approfitta di questa terribile situazione: scopriamo di più.

La truffa nei supermercati: tutti i dettagli

Alcune persone, a insaputa dei supermercati, stanno mettendo in atto una truffa che ha già colpito tantissime vittime. Ma qual è la loro strategia? E’ semplice e davvero ingannevole, perché promette l’erogazione di numerosi buoni sconto in cambio di un sondaggio sulla spesa alimentare, di pochi minuti.

Il sondaggio sembrerebbe innocuo, ma in realtà il suo scopo è quello di mirare ai tuoi dati sensibili. Ma non è finita qui, perché dopo aver compilato tutte le domande, ti verrà chiesto di versare un contributo di spese di spedizione del buono sconto che dovrebbe arrivare direttamente a casa.

Dopo il pagamento i malintenzionati vengono in possesso dei dati della tua carta di credito. In questo modo ti leveranno tutti i soldi, proprio per questo vi ricordiamo di fare sempre molta attenzione, la trappola è sempre dietro l’angolo, ma dopo aver letto questo articolo siamo sicuri che difficilmente cadrete nel tranello.

