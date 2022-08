Scandalo a Monaco, Alberto inchiodato con un’altra famosissima donna: addio Charlene

Dramma per Charlene di Monaco, Alberto inchiodato con un’altra donna. La principessa monegasca costretta a fare i conti con un altro tradimento del consorte. Questa volta è finita per sempre.

Charlene di Monaco di nuovo nell’occhio del ciclone. Alberto II incastrato in compagnia di un’altra e non è la sua compagna. Ecco con chi è stato beccato il sovrano monegasco.

Nuovo dramma per Charlene Wittstock

Il 2021 e il 2022 sono stati gli anni in cui i tabloid nazionali e internazionali hanno parlato, a più riprese, quasi esclusivamente della famiglia Grimaldi e in particolare di Charlene Wittstock.

La moglie di Alberto II è stata travolta dal ciclone mediatico per alcuni preoccupanti problemi di salute che hanno rischiato di tenerla lontana, per lunghissimo tempo, dal Principato e dai suoi affetti.

Nel 2021, una brutta infezione l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza in Sudafrica e a un ricovero nella sua città natale. Poi, una forte depressione e un esaurimento importante, l’hanno obbligata a rimanere in una struttura svizzera per recuperare la sua salute psichica.

Quando finalmente tutto sembrava essersi sistemato, ecco che un nuovo dramma si affaccia a palazzo reale. Il sovrano lo ha fatto di nuovo, non ha perso il vizio. Alberto beccato in compagnia di un’altra donna, una tra le principali nemiche di Charlene. Ecco di chi si tratta.

Chi è la terza incomoda: la donna della discordia è famosissima

Charlene di Monaco non riesce a trovare un momento di pace. Il suo consorte Alberto perde il pelo ma non il vizio, volendo usare un detto che, oggi più che mai, si rivela azzeccatissimo per lui. Il sovrano monegasco è stato beccato in compagnia di Nicole Coste, un suo ex flirt nonché mamma di suo figlio Alexandre.

Nicole e Alberto hanno avuto una relazione molto tempo fa. Lei, ex hostess, ha conosciuto il reggente di Monaco sul volo Parigi – Nizza nel 1997. I due, sono stati tra alti e bassi, insieme per 7 anni. Lei non è mai stata accettata però dalla famiglia Grimaldi e in particolare dal papà del sovrano, Ranieri III, che non ha mai gradito la presenza di Nicole a corte.

Tuttavia, dalla loro forte passione è nato un bimbo, oggi diciottenne, Alexandre che è stato riconosciuto come figlio legittimo di Alberto a seguito del test del DNA. Charlene ha sempre sofferto per il passato sentimentale del marito e il flirt con Nicole non è riuscita a digerirlo in nessun modo.

Le preoccupazioni della principessa sudafricana

Nei confronti della ex hostess di volo, la principessa sudafricana prova un astio molto forte. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale francese Voici, Alberto e Nicole non avrebbero mai smesso di sentirsi e nemmeno vedersi. Nel periodo in cui Charlene è stata ricoverata in Sudafrica per i suoi problemi di salute, la Coste è stata avvistata anche nei pressi di palazzo reale e beccata in compagnia del sovrano: per lui, si dice, prova ancora qualcosa.

Nicole, addirittura, in occasione del compleanno di Alberto ha dedicato al sovrano anche un messaggio enigmatico:

“Buon compleanno Alberto. Il mondo ti riconoscerà come il Leale, la Dignità, il Re”.

Si mormora inoltre, che i due si siano visti qualche giorno fa, a quanto pare, quindi, sono ancora in buoni rapporti e Charlene non riesce a tollerare questa situazione. Per tanti anni la principessa sudafricana ha dovuto fare i conti con le infedeltà del marito e con i numerosi figli illegittimi che sono spuntati fuori come funghi.

La vicinanza però del sovrano, alla mamma di Alexandre, preoccupa la sudafricana in maniera incredibile. Che possa esserci il ritorno di fiamma tra i due ex? La loro storia è finita per sempre dopo questo riavvicinamento inatteso? La principessa non può dormire sonni tranquilli.