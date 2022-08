“Ora preferisce le donne”, Ilary Blasi: quel bacio conferma tutto | LEI è famosissima

Francesco Totti, ha affermato che Ilary Blasi preferisce le donne e subito dopo la conduttrice ne ha baciato una famosissima. Ecco di chi si tratta.

La fine della storia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato tutti senza parole anche per via del fatto che non si sa qual è la motivazione che ha spinto i due a mettere fine al loro matrimonio.

In queste settimane sono tante le notizie che sono circolate riguardo la causa che avrebbe scatenato il divorzio e Francesco Totti, ha dichiarato qualcosa di davvero particolare riguardante la sua ex moglie.

Ilary Blasi preferisce le donne

Intanto, sul settimanale Novella 2000, uno degli amici più stretti di Totti, Alex Nuccetelli ha fatto una dichiarazione molto pesante che riguarda la separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice.

Secondo l’uomo, Totti non sarebbe uno sprovveduto e non avrebbe deciso di rovinare la sua famiglia e di decidere di mettere fine al matrimonio per essere andato con un altra donna che si presume sia Noemi Bocchi.

Dalle parole di Nuccetelli, Totti avrebbe reagito ad una condizione dovuta ad un episodio avvenuto un anno e mezzo fa e da quel momento in poi l’ex capitano della Roma avrebbe visto il suo rapporto con la Blasi al capolinea.

Di conseguenza, le azioni di Totti sarebbero solo una conseguenza di un determinato fatto grave subito dal calciatore che potrebbe essere legato ad un comportamento da parte di Ilary Blasi.

Sempre secondo Nuccetelli, Francesco presto parlerà e svelerà la verità riguardo il gossip dell’estate mettendo fine una volta per tutte alle voci che lo vogliono come carnefice e non come vittima.

Intanto, nei mesi scorsi, quando si era parlato di un inizio di una crisi matrimoniale tra lui e la Blasi, la coppia era stata beccata in un ristorante con i loro tre figli e i fotografi che gli hanno aspettati fuori il ristorante hanno fatto una richiesta particolare agli ex coniugi.

Francesco e Ilary, smentendo la loro crisi, avevano chiesto di non dire fake news perché ci sono di mezzo dei bambini e i paparazzi hanno chiesto loro di baciarsi a favore dell’obiettivo.

“Sono vent’anni che ci baciamo” – ha risposto Totti –

“E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”

risponde ironicamente l’ex calciatore riferendosi ad un episodio accaduto qualche anno fa.

Il bacio alle colleghe famose

Infatti, Ilary Blasi, durante la conduzione della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto come concorrenti Cecilia e Jeremias Rodriguez e per via della loro permanenza in casa decise di ospitare nel programma e per fare una sorpresa ai due, la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Per l’occasione, Belen fu ospite anche in studio e per ringraziare la Blasi decise di darle un bacio in bocca in diretta in prima serata su Canale 5 creando un momento che ancora oggi è rimasto impresso ai telespettatori.

Totti, quindi, potrebbe essersi riferito a questo episodio ma c’è dell’altro perché Ilary Blasi prima di annunciare la sua separazione e prima di condurre la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è stata ospite in un programma di una sua collega.

Infatti, in occasione del suo One Woman Show, Michelle Hunziker aveva invitato Ilary Blasi nella trasmissione Michelle Impossible e le due alla fine di un’esibizione si sono scambiate un bacio appassionatissimo.

Sul web gli utenti hanno paragonato questo bacio con quello di Madonna e Britney Spears per via della stima reciproca e dell’affetto che le lega, ma qualche mese dopo la Blasi e Totti hanno annunciato la loro separazione.

Per questo motivo, in tanti si stanno chiedendo se la frase di Totti fosse davvero una battuta o se fosse legata ad una verità rimasta tacita per molto tempo. Ma queste sono solo ipotesi dei fan per giustificare il motivo della loro rottura.