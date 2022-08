Mentre si piange ancora per la non qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022, l’Italia della pallavolo maschile oggi, alle 21.15, farà il suo debutto ai Mondiali in scena in Polonia e Slovenia contro il Canada.

Gli avversari da battere, per gli uomini del ct Ferdinando de Giorgi, sono i padroni di casa della Polonia, arrivati terzi agli Europei dello scorso anno, in cui l’Italia è riuscita a trionfare contro la Slovenia in una finale difficilissima. Dove vedere la prima gara degli azzurri.

Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia debutta oggi contro il Canada

Corti – finiranno l’11 settembre -, ma non per questo meno emozionanti, anzi, sono iniziati ieri i Mondiali di pallavolo maschile. Il teatro doveva essere la Russia ma, a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe dell’oligarca Vladimir Putin, si svolgeranno (e si stanno svolgendo, in effetti) in Polonia e in Slovenia, rispettivamente tra Gliwice e Katowice e Lubiana.

La partita inaugurale tra Brasile e Cuba è stata un ottimo biglietto da visita per i campionati iridati: i sudamericani, sotto di due set, hanno iniziato la rimonta (completata al tie-break) nel terzo set vincendo per 3-2. Poi è stato il turno del Giappone, della Francia, degli Stati Uniti, della Polonia e della Slovenia tutte uscite vittoriose, e per 3-0, contro gli avversari Qatar, Germania, Messico, Bulgaria e Camerun.

Oggi, però, farà il suo debutto anche l’Italia del ct Ferdinando de Giorgi contro il Canada alla Stozice Arena, nella capitale slovena. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone con la Turchia e la Cina – la sfida tra le due nazionali, appena conclusa, ha visto i turchi imporsi per 3-0 -, e devono difendere il titolo di campioni d’Europa.

Gli avversari da battere sono sicuramente i padroni di casa del coach serbo Nikola Grbic – che però non possono contare sul fuoriclasse cubano, naturalizzato polacco, Wilfredo Leon – che vengono da due vittorie consecutive nelle ultime due edizioni dei Mondiali. Temibili anche i già citati Brasile e Cuba, oltre che gli Stati Uniti.

Gli azzurri, però, possono contare sui giovani talenti e sull’unione di un gruppo che fa della spensieratezza, del sacrificio e del divertimento gli ingredienti fondamentali per andare avanti step by step, e puntare al gradino più alto del podio (anche per le Olimpiadi di Parigi del 2024).

Dal capitano, Simone Giannelli, ormai un veterano al palleggio nonostante abbia solo 26 anni, passando per Alessandro Michieletto, 20 anni e miglior schiacciatore degli Europei del 2021, sono tanti gli assi nella manica di Fefè, che ha deciso anche di fare di meno di Ivan Zaytsev, “Lo zar”, per scelta tecnica.

Dopo la delusione per l’esclusione dell’Italia di Roberto Mancini dalla prima edizione dei Mondiali invernali, che si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre, gli appassionati di sport azzurri avranno l’occasione per rifarsi gli occhi e gioire con i pallavolisti.

Mondiali di pallavolo maschile, dove vedere in tv e diretta streaming Italia-Canada

A iniziare, dicevamo, proprio da oggi. L’Italia di de Giorgi debutterà nella partita serale alle 21:15, visibile, a partire dalle 20:45, su Raidue in chiaro e su Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming, la gara contro il Canada dei nostri azzurri sarà disponibile anche su Raiplay e su Sky Go, quindi su qualsiasi smartphone, tablet o pc.