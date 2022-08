“Il mio amore gigante”, Renga ha perso la testa per lei: altro che Ambra | Stupendi assieme

Francesco Renga, arriva la romantica dedica d’amore che lascia tutti di stucco. Altro che Ambra Angiolini, le parole più dolci sono solo per lei, insieme sono davvero meravigliosi.

Francesco Renga si espone come mai prima d’ora. Arriva la dichiarazione social che fa gioire il cuore dei fan. Addio ad Ambra Angiolini, il suo amore è solo per lei, l’unica donna della sua vita.

Francesco Renga emoziona l’Italia

Francesco Renga è sicuramente uno degli artisti pop più amati del panorama musicale italiano. Con la sua voce graffiante e intensa, da anni tiene compagnia alle orecchie dei suoi fan che lo adorano e lo seguono con grande affetto, mandando in sold out tutti i suoi concerti.

Renga è conosciuto non soltanto per il suo talento e la sua bravura nel canto, ma anche per la relazione lunga e meravigliosa che ha avuto con l’ex ragazza di Non è la Rai, e oggi attrice di grande successo, Ambra Angiolini.

I due sono stati insieme tanti anni e hanno messo al mondo due figli, Jolanda e Leonardo. Purtroppo, il loro amore si è concluso in maniera inaspettata e con grande sorpresa di tutti. Ma, nonostante tutto, oggi continuano ad essere in buoni rapporti.

Tuttavia, nella vita di Francesco non c’è più spazio per Ambra: è lei, un’altra giovane donna, che ha conquistato il cuore del cantante. Arriva la dolcissima dedica social che fa sciogliere di dolcezza l’Italia. Le parole del cantante sono davvero emozionanti.

La dolce dedica del cantante lascia di stucco i social

Francesco Renga non si nasconde più e finalmente decide di esprimere i suoi sentimenti pubblicamente. Protagonista di una dolce dichiarazione d’amore è Jolanda, la sua primogenita.

La bellissima ragazza di 18 anni, è stata elogiata dal papà con delle parole davvero dolci. La figlia di Ambra e Francesco ha preso parte ad un concerto che il cantante ha tenuto a Civitavecchia e lei, come una vera fan, era lì, ai piedi del palco, a sostenere il papà e a cantare tutte le sue canzoni.

Jolanda si è persino emozionata quando, il cantante ha intonato “Angelo”, il brano che proprio per lei Francesco ha scritto quando era appena nata. La figlia di Ambra aveva gli occhi lucidi dall’emozione. Attraverso il suo profilo Instagram, Francesco ha voluto dedicare delle parole meravigliose alla sua bambina:

“Volevo mettere voi in questo post. Ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo. Ma poi ho deciso di mettere uno di voi, a caso. Ecco il mio amore gigante. Jolanda ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito, spero comprendiate”.

Le parole di Francesco valgono più di qualsiasi altro gesto, padre e figlia hanno un rapporto veramente meraviglioso e il video, postato sul profilo ufficiale di Verissimo e che ha accompagnato queste parole fantastiche di Francesco, sono la testimonianza che, nonostante Ambra e Renga si siano lasciati da un po’ di tempo, i due ex compagni continuano a rimanere in buoni rapporti e a crescere insieme i loro splendidi figli.

La dolcezza di Jolanda che tanto somiglia a mamma Ambra, è prova del fantastico lavoro che i due, seppur da separati, stanno facendo insieme. Francesco con le sue parole ha emozionato tantissime persone che hanno voluto commentare la dedica d’amore del famoso cantante con emoji e good vibes. Renga ancora una volta ha fatto breccia nel cuore di tutti.