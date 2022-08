“Famiglia ritrovata”, Ilary Blasi in lacrime di gioia: il dolcissimo scatto emoziona tutti

Ilary Blasi ha pubblicato una foto che ha commosso tutti i suoi fan. Ecco l’annuncio sul ritorno in famiglia.

Ilary Blasi da dopo la sua separazione ha cercato di trovare l’amore nei viaggi, infatti dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti si sta dedicando alla visita di alcuni paesi.

Prima ha cominciato con l’arcipelago di Zanzibar in Tanzania per poi andare a passare le sue vacanze con i suoi figli a Sabaudia dove ha festeggiato anche l’anniversario di nozze dei suoi genitori.

Ilary Blasi e il messaggio su Instagram

Dopo, è stata nelle Marche dove nella giornata di ferragosto ha riabbracciato sua nonna Marcella alla quale è molto legata per poi andare con sua figlia Isabel in Croazia dove sta ancora passando le sue vacanze.

Tra un viaggio e l’altro ha fatto anche tappa per qualche giorno sulle Dolomiti dove a Cortina D’Ampezzo ha incontrato il suo amico Alfonso Signorini e pare che la donna gli abbia confessato la verità sulla separazione.

Intanto, sui giornali impazzano le notizie sulla separazione da Francesco Totti con le più svariate teorie riguardo il motivo del perché hanno messo fine al loro matrimonio, ma ancora oggi non c’è nessuna conferma da parte di entrambe le parti.

Intanto, Francesco Totti dopo aver passato un momento di relax alle Terme dei Papi ha dato il cambio ad Ilary a Sabaudia nella loro casa vacanze dove pare essere stato con i suoi tre figli.

Anche se, pare che Chanel abbia preferito andare con alcune sue amiche in un’altra casa mentre Cristian si sia allontanato per via di alcuni impegni dovuti al calcio mentre Isabel è in viaggio con sua madre.

Così Totti rimasto da solo, sarebbe andato a San Felice Circeo dove Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma, avrebbe preso una casa e c’è chi come Carolina Rey afferma di aver sentito i due commentare la partita della Roma sul divano.

Secondo l’attrice che ha una casa di famiglia difronte a quella presa dalla Bocchi per l’estate, i due erano proprio lì dentro e li sentiva parlare e commentare ciò che accadeva alla loro squadra del cuore.

Nei giorni scorsi, però, Chanel in diretta su Tik Tok aveva fatto vivere ai suoi followers un attimo di panico dato che era sparito uno dei gatti Sphynx di casa Totti, Alfio, quello arrivato da meno tempo.

Il ritorno a casa

Ilary e Totti avevano già una gatta della stessa razza, Donna Paola e successivamente la conduttrice aveva adottato anche Alfio, facendo rimanere Totti senza parole e sembra che la donna si sia molto affezionata a questo gattino.

Nella diretta Chanel affermava che spesso spariva ma questa volta era sparito da ore e tutti quanti si sono preoccupati per la sorte del felino di casa Totti a tal punto da interessarsi sulla vicenda.

Ilary Blasi stessa si è preoccupata ed ha ricevuto tanti messaggi e aiuto da parte dei suoi fan ma finalmente dopo qualche giorno è arrivata la notizia che tutti quanti si aspettavano di sentire.

Finalmente famiglia ritrovata per il gattino di Totti PIC.TWITTER.COM/H5RKZG81HG — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 27, 2022

Sul profilo Instagram della presentatrice è apparsa una foto in cui annuncia che Alfio è stato ritrovato e lei stessa ringrazia tutti quelli che l’hanno reso possibile e tutti coloro che si sono preoccupati.

Alfio è quindi ritornato a casa, assieme a Donna Paola e alla sua famiglia e i fan sperano che se non nell’immediato, anche Francesco Totti possa tornare in famiglia e assieme ad Ilary riformare una delle coppie più amate di sempre.

Per adesso però, i due sembrano non essere intenzionati a tornare sui loro passi ma c’è chi afferma che si tratti solo di un momento e che i due sono ancora innamorati e potrebbero tornare insieme, o almeno, questo è quello che sperano.