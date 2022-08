“Di nuovo papà”, Stefano De Martino: il dolcissimo scatto di Belen fa piangere tutti

Uno scatto di Belen Rodriguez che includerebbe anche Stefano De Martino ha fatto commuovere tutti quanti.

Stefano De Martino è un ballerino che attualmente sta lavorando come conduttore in alcuni programmi Rai e ci sta riuscendo alla grande ricevendo grandissimi pareri positivi da parte del pubblico.

Il conduttore nella prossima stagione televisiva avrebbe dovuto presentare ben tre show, Stasera tutto è possibile, Bar Stella e Sing Sing Sing ma quest’ultimo al momento è stato messo in stand by.

Stefano De Martino un grande papà

Nonostante questo, il ballerino sta vivendo una magnifica estate complice anche il ritorno di fiamma con sua moglie Belen Rodriguez con la quale si è rilegato dopo essersi separato e poi lasciato una seconda volta.

I due si sono conosciuti nel 2012 all’interno della fase serale dell’undicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi dove Stefano presenziava come ballerino professionista e Belen era stata invitata dalla conduttrice per esibirsi in alcuni balletti.

Ed è stata proprio la danza ad unire i due che tra un passo di ballo e l’altro si sono innamorati e si sono lasciati andare ai propri impulsi diventando così una delle coppie più amate del mondo della televisione.

All’epoca, Stefano era fidanzato con la cantante Emma Marrone che all’interno del programma in gara nel circuito Big commentò la situazione cantando con tutto il fiato che aveva in corpo la canzone Bella Senz’anima.

Successivamente nel 2013 la coppia mette al mondo Santiago e dopo qualche mese si sposa per poi separarsi dopo qualche anno e Belen intraprende una relazione con Andrea Iannone per poi interromperla e tornare con Stefano per poi lasciarsi nuovamente.

Dopo la seconda volta non andata bene tra lei e il ballerino, Belen ha una lesion d’amore con Antonino Spinalbese, hair stylist padre della sua seconda figlia, Luna Marì ma dopo poco la nascita della bambina i due si separano.

Così, ecco che Stefano, che con Belen ha sempre mantenuto un buon rapporto per via di loro figlio Santiago, è riuscito nuovamente a conquistare la showgirl argentina e da quel momento in poi i due sono inseparabili.

Dai video e dalle foto pubblicate dalla coppia sembrano essere tornati bambini grazie agli scherzi e ai posti che assieme visitano in compagnia di Santiago e di Luna Marì e proprio sulla vicinanza di De Martino a sua figlia Antonino Spinalbese ha voluto dire la sua.

La foto di Belen che ha fatto impazzire tutti

L’hair stylist in un’intervista ha rivelato che spera che tra Belen e Stefano le cose durino per sempre anche per il benessere di sua figlia e di Santiago in modo che crescano con una famiglia unita.

Stefano, dal canto suo, ha sempre specificato di non voler sostituire Antonino come figura paterna di Luna Marì ma ha ammesso di volerle molto bene e che per lei è come se fosse uno zio sempre presente.

In una foto pubblicata da Belen la donna ha fatto notare come Stefano abbia ritrovato un dolce legame con la bambina e infatti in uno scatto chiede ai suoi followers di trovare l’intruso.

Nell’immagine infatti, si vede Belen con Luna Marì e in penombra si vede la sagoma di Stefano, intento a proteggere la sua donna e la bambina. I due erano anche in compagnia di Santiago che però era da un’altra parte sulla barca.

“Che bello che Stefano sia rivivendo tutto quello che ha passato con Santiago” – scrive una fan sotto il posto di Belen – “È come se fosse di nuovo papà” conclude l’utente di Instagram.

Infatti, Stefano vuole tanto bene a Luna Marì che sta crescendo in compagnia di sua madre e del ballerino senza però rinunciare a vedere suo padre, che non fa mai mancare occasione per dimostrare tutto il suo affetto alla figlia. Inoltre, molto probabilmente diventerà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip anche se questa voce, per ora, non è stata ancora confermata.