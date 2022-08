“Auguroni, siete meravigliosi”, una nuova vita: lieto annuncio a casa Carrisi | Al Bano felicissimo

A casa Carrisi, Albano è andato su di giri dalla felicità per via del lieto annuncio. Ecco tutti gli auguri da parte dei fan.

Albano è un cantante italiano famoso anche all’estero che ha avuto un enorme successo dovuto a molte sue canzoni tra quali quelle eseguite in coppia con la sua ex moglie Romina Power.

I due, dopo una lunga storia d’amore e quattro figli hanno deciso di divorziare nel 1999 e a partire dal 2000 il cantante si è fidanzato con la showgirl Loredana Lecciso che è stata molto in voga in televisione in quegli anni.

Albano: a casa Carrisi tutti felici per il lieto annuncio

Originaria di Lecce, la donna ha cominciato a farsi conoscere in tv grazie ad alcuni balletti eseguiti in compagnia di sua sorella Raffaella cercando di emulare in modo grottesco le sorelle Kessler.

Però, le due donne sembravano essere fuori tempo e scoordinate ed è stato proprio questo a decretare il loro successo e far aumentare la popolarità della Lecciso non solo come “compagna di” ma per via del suo “talento”.

A seguito di varie critiche ricevute, la donna pubblica un singolo intitolato Si vive una volta sola dove esprime nel testo tutto quello che le hanno detto i giornali e gli haters affermando che nella vita bisogna fare tutto quello che si vuole, perché appunto ne abbiamo solo una davanti.

Nel corso della storia d’amore con Albano, ci sono stati alcuni momenti di crisi, uno avvenuto quando il cantante ha preso parte con sua figlia Romina alla terza edizione dell’Isola dei famosi.

In questa occasione, la Lecciso aveva fatto sapere ai giornali di voler lasciare Albano e di voler andare via da Cellino con i suoi due figli Jasmine e Albano Jr, che all’epoca erano molto piccoli.

Saputa questa notizia Albano lasciò il reality e tra i due le cose si sono chiarite anche se nel corso degli anni si è sempre parlato di una loro rottura mai avvenuta, ma anzi, ultimamente la coppia si è mostrata più felice che mai.

In questi giorni, si è celebrato un grande evento che ha cambiato la vita di Loredana Lecciso, la donna infatti ha compiuto 50 anni e spesso si dice che arrivati a questo traguardo si vive una nuova vita.

Per l’occasione una fanpage di Albano ha pubblicato le foto dei due innamorati assieme e hanno ricevuto tantissimi complimenti dovuto al fatto che li trovano bellissimi e molto affiatati.

Una nuova vita per Loredana Lecciso

Nonostante oltre vent’anni assieme, però, Loredana Lecciso e Albano non sono ancora sposati ma pare che il cantante per i suoi 50 anni, come riportato sulla copertina del settimanale DiTutto, le abbia regalato una promessa di matrimonio. Con i 50 anni e l’ipotetica proposta inizia proprio una nuova vita per la Lecciso.

Se così fosse i due quindi sarebbero in procinto di sposarsi e il lieto annuncio è dietro l’angolo e sicuramente le nozze saranno uno degli eventi dell’anno e molte testate e televisioni si vorranno accaparrare l’esclusiva.

Loredana Lecciso è da tempo lontana dalla televisione e la stessa donna ha dichiarato che nonostante fosse richiestissima, ancora oggi, da molti autori televisivi non se l’è più sentita di prendere parte ad alcune trasmissioni.

Infatti, da tempo il suo nome circola come ipotetico nome per il Grande Fratello Vip ma la donna non ci ha mai preso parte e stando alle sue parole, quindi, la proposta potrebbe esserle arrivata ma l’avrebbe rifiutata.

Diversamente, sua figlia Jasmine sta cercando di emergere nel mondo della televisione italiana e della musica ed ha preso parte assieme a suo padre alla prima edizione di The Voice Senior per poi incidere una cover in chiava moderna del brano Nessuno di Mina, in duetto con suo padre Albano e il rapper Clementino.

Jasmine e Albano sono molto quotati come ipotetici nomi in gara al prossimo Festival di Sanremo, e vedremo se qualora partecipassero, se nella platea scorgeremo anche Loredana Lecciso.