Aspirapolvere, spazzola piena di sporcizia: il rimedio della nonna per pulirla in 3 minuti

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case, proprio per questo, la spazzola deve essere pulita regolarmente. Ma come possiamo eliminare la sporcizia in poco tempo? Esiste un rimedio della nonna davvero infallibile: scopriamo di più.

La spazzola del tuo aspirapolvere si sporca di frequente ed è sempre piena di peli e polvere? Tutto nella norma, è un elettrodomestico che utilizziamo tutti i giorni, proprio per questo deve essere pulito perfettamente, altrimenti il suo funzionamento potrebbe non essere molto efficiente in tutte le sue funzioni. Molto spesso le spazzole vengono ostruite da peli e capelli, ma come possiamo pulirle in pochi minuti? E’ semplice.

Esiste un rimedio della nonna che ti aiuterà in questa noiosissima operazione. Ve lo spiegheremo noi in questo, dovrete seguire solamente il procedimento passo passo, è veramente molto facile, un gioco da ragazzi. In poche mosse riuscirete a pulire la spazzola dell’aspirapolvere in modo impeccabile: scopriamo di più.

Come pulire le spazzole dell’aspirapolvere

L’aspirapolvere è l’elettrodomestico più utilizzato all’interno delle nostre case. E’ il nemico della polvere, delle briciole, dei capelli e di tutta la sporcizia che troviamo sui nostri pavimenti. Lo usiamo quasi tutti i giorni e proprio per questo ha bisogno di essere pulito da cima a fondo almeno una o due volte a settimana.

Ma ammettiamolo, è un’operazione davvero noiosa e anche faticosa, quindi, come possiamo pulire le spazzole dell’aspirapolvere in meno di 5 minuti? Ve lo sveliamo noi. Per iniziare, vi consigliamo di indossare dei guanti e mascherina, perché tra le setole della spazzola c’è molta polvere e anche infinite particelle di sporco che potrebbero causarvi dei fastidi sulla vostra pelle.

Il rimedio della nonna: pulire la spazzola dell’aspirapolvere in 3 minuti

La spazzola dell’aspirapolvere la dovete sempre pulire a fondo e per farlo vi servirà il giusto occorrente: aceto, stuzzicadenti, guanti. maschera antipolvere e una spugna umida. Iniziate, indossando guanti e mascherina e provate a togliere lo sporco manualmente per poi aspirarlo con il tubo dell’aspirapolvere.

Successivamente, utilizzate uno stuzzicadenti per rimuovere lo sporco nascosto tra le setole e aspira tutto quello che avete eliminato con lo stuzzicadenti. Infine, prendete una spugna inumidita con l’aceto per disinfettare la spazzola.

Lasciate asciugare e se non siete soddisfatti ripetete il procedimento per una seconda volta. Questo metodo è semplice, naturale e super efficace. In un batter d’occhio riuscirete ad ottenere la spazzola della vostra aspirapolvere pulita ed igienizzata in modo impeccabile, sembrerà proprio come nuovo.

Ti ricordiamo di utilizzare sempre i guanti e la maschera, sono fondamentali per evitare irritazioni o allergie durante le faccende domestiche, cerca sempre di non toccare polvere o sporcizia del genere senza le dovute precauzioni.