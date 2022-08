“Ti amo”, Michelle Hunziker ritrova il sorriso dopo Angiolini: si torna sempre dove si è stati bene

Dopo la storia d’amore con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è tornata indietro dichiarando di amarlo. Ecco la prova del sentimento della donna.

Michelle Hunziker è una donna che ha sempre sorpreso tutti quanti dal momento in cui è diventata famosa, riuscendo a coronare il suo sogno di diventare una conduttrice televisiva sia in Italia che in Germania.

La presentatrice ha cominciato la sua carriera posando mostrando il lato b per un noto marchio di indumenti intimi e successivamente ha sorpreso tutti quando ancora minorenne ha avuto una storia con il conduttore Marco Predolin.

Michelle Hunziker: la dichiarazione d’amore dopo Angiolini

Dopo questa love story, Michelle incontra nel 1995 Eros Ramazzotti e dopo essersi sposati nasce la loro primogenita Aurora che in questi anni ha dimostrato di voler seguire le orme di sua madre diventando anche una famosa influencer.

Ma la storia d’amore tra la conduttrice e il cantautore non finisce nei migliori dei modi e i due decidono di separarsi rimanendo comunque in ottimi rapporti e dichiarando negli anni che l’uno è molto importante per l’altro.

Successivamente, Michelle Hunziker si lega sentimentalmente all’imprenditore italiano Tomaso Trussardi che diventa il suo secondo marito e con lui mette al mondo altre due figlie Sole e Celeste.

A gennaio del 2022 però la coppia annuncia la loro separazione e su un giornale tedesco appare la foto della conduttrice in giro per la Sardegna con Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello.

I due vengono avvistati più volte insieme e qualche settimana fa Michelle e Aurora sono state viste in una farmacia della Sardegna intente a comprare un testi di gravidanza e sul web e suoi giornali è scoppiata la notizia di una quarta gravidanza della donna.

Questo perché in delle passate interviste, la donna aveva rivelato di aver sempre desiderato voler avere un maschietto e che avrebbe tentato finché non le sarebbe arrivato uno.

La gravidanza però, sembra essere stata smentita e secondo le ultime indiscrezioni, l’idillio amoroso tra Michelle e il bel medico è terminato e proprio per questo motivo la donna ha dichiarato amore ad una sua vecchia conoscenza.

Il ritorno al primo amore

Sebbene pare sia negli ultimi tempi sempre più vicina al suo ex marito Eros Ramazzotti a tal punto che i fan sperano ad un ritorno della coppia dopo tanti anni di separazione, la donna sembra amare qualcun altro.

Come si può notare da una sua storia di Instagram, la donna ha scritto “Ti amo” a Milano, città in cui abita da tempo e dove ci è tornata dopo aver passato molto tempo in Sardegna per via del suo legame con Angiolini.

Inoltre, nelle storie a seguire la Hunziker, rivela di star portando le sue figlie a Parigi molto probabilmente a Disneyland dato che negli indizi ha condiviso la foto di Remi il protagonista del film Pixar, Ratatouille.

Dopo la fine della storia con Angiolini, Michelle sembra essere tornata la donna indipendente e di voler lasciare l’Italia per godersi i momenti con le sue figlie, situazione analoga a quella di Ilary Blasi che dopo l’annuncio della separazione è partita con i suoi tre figli in Tanzania.

Michelle, presto sarà nuovamente impegnata in progetti televisivi e la rivedremo a Striscia la notizia, tra qualche mese, e successivamente sarà impegnata nella nuova stagione televisiva con la seconda edizione del suo One Woman Show, Michelle Impossibile.

Al momento la donna non ha rilasciato notizie riguardo la fine della sua storia con Angiolini come ha fatto anche all’inizio, infatti la conduttrice non ha mai confermato ma neanche smentito il suo coinvolgimento amoroso.

Staremo a vedere se successivamente, Michelle rilascerà qualche intervista e se parlerà di quello che le è accaduto in questi lunghi otto mesi del 2022.