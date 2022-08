Ieri abbiamo conosciuto le avversarie di Milan, Inter, Napoli e Juventus in Champions League, oggi, invece, è il turno delle romane e della Fiorentina in Europa e Conference League. La Lazio e la Roma, entrambe in prima fascia, hanno pescato Feyenoord e Lugodorets , mentre per conoscere le sfidanti dei Viola di Vincenzo Italiano si dovrà aspettare alle 14:30.

Prima di pensare all’Europa, però, oggi inizia un altro turno di campionato: il terzo, animato da tre sfide molto interessanti. Alle 20:45, sul prato verde dell’Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospiteranno l’ex Simone Inzaghi, José Mourinho, invece, farà visita a Massimiliano Allegri domani alle 18:30. Conclude la giornata, Fiorentina-Napoli domenica alle 20:45.

Sorteggi Europa League, la Lazio contro il Feyenoord. Per la Roma un girone facile

Il derby della Capitale va in scena anche a Istanbul nel giorno dei sorteggi delle due romane per l’Europa League. Entrambe in prima fascia, la Roma di José Mourinho per aver vinto la Conference League, la Lazio di Maurizio Sarri perché è un habitué della competizione inizieranno il cammino l’8 settembre, esattamente come la Fiorentina di Vincenzo Italiano che invece è riuscita a staccare il pass per il terzo torneo targato Uefa, arrivato alla seconda edizione quest’anno.

I giallorossi sono stati inseriti nel gruppo C e se la vedranno contro il Ludogorets, Real Betis e Helsinnki JK, un girone tutto sommato semplice che la Roma proverà a vincere per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Non si può fare lo stesso discorso per i “cugini”, faranno parte del girone F contro il Feyenoord, finalista di Conference della passata stagione, Midtjylland e Sturm Graz.

A completare il quadro: l’Arsenal, nel gruppo A, se la vedrà con il PSV Eindovhen, la vecchia conoscenza di Mourinho il Bodo/Glimt, e lo Zurigo; mentre nel gruppo B ci saranno la Dinamo Kiev, il Rennes, il Fenerbahce e l’AEK Larnaca.

Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United sfideranno nel gruppo E la Real Sociedad, lo Sheriff Tiraspol (che l’anno scorso aveva incontrato in Champions League Inter e Real Madrid) e il Saint-Gilloise. Mentre lo Sporting Braga, nel girone D, giocherà contro Malmo, Unione Berlino e Omonia. Il gruppo G è quello dell’Olympiakos con Qarabaq, Friburgo e Nantes e quello H vedrà impegnate la Stella Rossa, il Monaco, il Ferencvaros e il Trabzonspor.

Serie A, le sfide del terzo turno e dove vederle in tv e diretta streaming

Prima di pensare all’Europa, però, Lazio, Roma e Fiorentina devono concentrarsi sul campionato, arrivato alla terza giornata e che vede al momento solo tre squadre a punteggio pieno. I biancocelesti, oggi, alle 20:45 se la vedranno contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi in una gara che si preannuncia infuocata anche perché i nerazzurri vogliono mantenere il primato in classifica.

Stesso discorso per gli uomini dello Special One che, invece, saranno ospiti domani alle 18:30 della Juventus di Massimiliano Allegri (una vittoria, un pareggio e zero gol subiti nelle prime due giornate di Serie A). a concludere il turno ci sarà la sfida tra i Viola e il Napoli di Luciano Spalletti (anche loro a punteggio pieno e con una valanga di reti fatte) all’Artemio Franchi di Firenze.

Ad aprire le danze, però, saranno il Monza di Giovanni Stroppa, ancora fermo a zero punti, e l’Udinese di Andrea Sottil. In contemporanea alla gara tra Juventus e Roma, scenderanno in campo anche la Cremonese contro il Torino, mentre alle 20:45 ci terranno compagnia Spezia-Sassuolo e Milan-Bologna. I campioni d’Italia in carica, guidati da Stefano Pioli, dovranno riprendersi dalla piccola battuta d’arresto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e continuare a macinare punti per non perdere il primato guadagnato l’anno scorso.

Quanto ai bergamaschi, saranno loro, contro l’Hellas Verona, a inaugurare la domenica calcistica scendendo in campo alle 18:30 al Gewiss Stadium. In contemporanea anche la sfida tra Salernitana e Sampdoria. La squadra di Marco Giampaolo è riuscita a fermare sullo 0-0 i bianconeri a Marassi nel turno precedente. Chiuderanno i conti, oltre alla già citata sfida tra fiorentini e partenopei, il Lecce e l’Empoli.

Tutte le partite, come sempre, saranno visibili su Dazn, la piattaforma online di streaming che ha l’esclusiva sulla Serie A per il triennio 2021-2024. Cremonese-Torino, Milan-Bologna e Salernitana-Sampdoria, però, saranno visibili anche su Sky.