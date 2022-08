“Sono innamorata”, scoop: Serena Bortone ha perso la testa per un 30enne | Più famoso di lei

Serena Bortone sembra aver perso la testa per un uomo più famoso e più piccolo di lei. Ecco la confessione della conduttrice.

Serena Bortone è una conduttrice televisiva che da due anni ha conquistato tutto il pubblico con il suo programma Oggi è un altro giorno che sta per tornare sulla Rai con la sua terza edizione.

La donna ha avuto modo di farsi conoscere grazie a questo suo programma nato come approfondimento per comunicare le notizie riguardanti la pandemia sul Covid-19 e in seguito diventato un vero e proprio contenitore televisivo.

Serena Bortone e il giovane amore

Durante la trasmissione la donna ha al suo fianco tanti ospiti tra cui molti ricorrenti ed è proprio con uno di loro che sembra stia vivendo una bellissima storia d’amore nonostante la differenza d’età.

La trasmissione si è rivelata un vero e proprio successo a tal punto che la Bortone in sole due stagioni è diventata una delle conduttrici più amate e molti telespettatori la vorrebbero al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

E proprio in occasione dell’edizione 2022 della kermesse canora, la Bortone ha avuto al suo fianco tanti ospiti fissi tra cui Jessica Morlacchi, cantante ed ex voce dei Gazosa, Romina Junior, Samuel Peron, Memo Remigi e molti altri.

Durante il periodo sanremese, tutti gli ospiti e la conduttrice hanno fatto divertire i telespettatori esibendosi in balletti e dando giudizi sulle serate della kermesse canora a tal punto da diventare uno dei programmi più visti della settimana dopo il Festival.

Ma sulla vita privata della Bortone non sappiamo tanto e sui social della donna non trapela molto riguardo le sue storie d’amore o su chi potrebbe farle battere il cuore anche se negli ultimi mesi c’è stata un’indiscrezione su un suo presunto flirt.

La donna, infatti, è stata beccata insieme ad un giovane e famosissimo attore Emanuel Caserio, classe 1990 che spesso è stato spesso ospite all’interno del suo programma dove hanno mostrato di avere molta confidenza.

Tra i due ci sono vent’anni di differenza ed è stata proprio la donna a parlare delle foto in cui è stata beccata in pizzeria assieme al bellissimo e aitante attore del Paradiso delle Signore.

La confessione della conduttrice

“Cari amici accade anche questo nella vita. Che io ho passato un sabato sera insieme a Emanuel” – ha scritto la Bortone sul suo profilo Instagram – “Non c’è solo lui ma c’è anche tanta bella gente che sei pregato di inquadrare”.

Con queste parole la Bortone nega ogni tipo di coinvolgimento amoroso con Caserio che invece sembrerebbe essere legato alla sua collega Romina Carrisi anche lei ospite ricorrente del programma della donna.

Sul settimanale Mio, Serena Bortone rivela il motivo per il quale non si è mai sposata. “Sono innamorata dell’amore” – afferma la conduttrice – “Ma non mi sono mai sposata e non ho mai avuto figli perché il matrimonio non fa per me. Ma sono sempre innamorata e non ho mai escluso l’arrivo di un amore”.

Al momento quindi Serena Bortone sembra non avere nessun uomo al suo fianco ma può consolarsi grazie all’affetto dei suoi fan che la amano tantissimo per via della sua empatia e della sua allegria che comunica all’interno della sua trasmissione.

La donna, come si può notare dal suo profilo Instagram e dalle foto e i video pubblicati, prima di rientrare al lavoro in Rai ha passato la sua estate viaggiando molto andando in visita ad Istanbul in Turchia, alle Terme di Caracalla per poi passare del tempo ad Ibiza e a Copenaghen ed infine in Kenya.

la Bortone, ha inoltre trovato anche del tempo per dedicare un pensiero ad Olivia Newton-John e a Piero Angela, per lei due icone del cinema e della televisione scomparsi nelle scorse settimane.