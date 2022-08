Piacenza: tamponamento in A21, due morti fra le fiamme

Terribile incidente con annesso rogo a Piacenza, dove due uomini hanno perso la vita. Quattro i mezzi coinvolti.

Ci troviamo fra Caorso e Castelvetro e l’incidente che ha coinvolto mezzi, di cui 2 sono andati a fuoco, è stato avvistato a chilometri di distanza.

Incidente a Piacenza

Nella trafficata A21, fra Caorso e Castelvetro piacentino, è avvenuto un incidente disastroso.

Dapprima infatti, un violento tamponamento ha coinvolto 4 mezzi, poi si è sviluppato un mostruoso incendio che ne ha coinvolti almeno 2.

Il drammatico incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e soccorrere i feriti. Due camionisti sono rimasti uccisi fra le fiamme e il bilancio riporta diversi feriti che ora sono in ospedale per accertamenti.

L’incidente non ha richiesto solo l’intervento dei pompieri, che dopo alcune ore sono riusciti a domare le fiamme che si erano sviluppate, ma anche dei Carabinieri e ovviamente dei soccorritori.

Anche la Croce Rossa locale è intervenuta con infermieri e sanitari che hanno distribuito acqua per sostenere gli uomini a lavoro e i feriti nella calura estiva.

L’autostrada e la circolazione hanno risentito molto di questo, infatti il tratto è stato chiuso e per ore si sono formate lunghe code durante tutto il pomeriggio di ieri, per consentire di rimuovere i veicoli e trasportare in ospedale i feriti.

Le salme delle due vittime sono state trasferite in obitorio e presto verranno riconsegnate ai familiari per i funerali.

Dopo ore la situazione è tornata alla normalità e l’altissima colonna di fumo nero avvistata a chilometri di distanza, è finalmente cessata.

Intorno alle 15, il tratto dell’autostrada è tornato agibile in entrambi i sensi di marcia. Una giornata davvero da incubo per molti automobilisti ma anche per i sopravvissuto di questo spaventoso tamponamento con conseguente incendio, nonché per i familiari delle vittime.

Le indagini

I Carabinieri che indagano su quando avvenuto, sono venuti a conoscenza di diversi dettagli e quindi abbiamo già una prima dinamica dell’incidente.

Sembra che, nel tratto piacentino dell’A21, precisamente al chilometro 179 in direzione Brescia, una cisterna abbia tamponato un furgone e questo a sua volta si è schiantato con un altro mezzo pesante.

Dal momento che l’incidente, avvenuto intorno alle 13 di ieri, ha coinvolto un mezzo che trasportava bitume, sostanza altamente infiammabile, l’impatto con il furgone ha generato il fuoco.

Quindi, gli abitacoli sono stati circondati dalle fiamme e sono diventati trappole mortali, infatti sono proprio i due autotrasportatori ad essere rimasti uccisi.

Le vittime sono Stefano Cappellin, di 54 anni e Nicola Negro, 56enne vicentino, entrambi estratti carbonizzati, dopo diverse ore di lavoro da parte dei pompieri di Piacenza e Fiorenzuola.

Dopo che i due mezzi già si erano scontrati, sono andati ad impattare contro un terzo e poi anche un quarto è rimasto coinvolto ma in maniera marginale.

Fra i veicoli coinvolti c’è anche un tir, di cui il conducente è vivo poiché è riuscito a staccare tempestivamente la motrice dal rimorchio. L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale.

Il 118 è accorso con diverse ambulanze vista la gravità dell’incidente, nonché auto mediche ed elisoccorso.