“Mi ha tradito”, colpo di scena: Federica Pellegrini ha rovinato tutto | Eppure stavano per sposarsi

Federica Pellegrini ha tradito il suo fidanzato ad un passo dal matrimonio. Ecco il racconto dell’uomo al programma televisivo.

Federica Pellegrini è stata una nuotatrice molto importante per il nuoto italiano avendo vinto numerose medaglie ed essendo diventata una delle sportive più famose del nostro Paese.

Grazie al suo modo di porsi e al suo carattere ha avuto modo nel corso di questi anni di prendere parte ad alcune trasmissioni televisive ed ad alcuni spot pubblicitari che ancora oggi dopo qualche anno sono rimasti nella mente degli italiani.

Federica Pellegrini e il tradimento ad un passo dalle nozze

La donna ha detto addio al nuoto e si pensa che per lei si aprono le porte del mondo televisivo anche se la donna ha rivelato che dopo la sua carriera sportiva vuole diventare casalinga e fare la madre.

Il 27 agosto, Federica andrà all’altare sposando il suo fidanzato Matteo Giunta, che è stato per alcuni anni il suo allenatore oltre che ad essere il cugino di Filippo Magnini uno dei suoi storici ex fidanzati.

Ma Federica Pellegrini prima del matrimonio ha tradito il suo fidanzato venendo beccata in camera proprio con lui e questo è stato il motivo per cui l’uomo ha deciso di annullare le nozze ad un passo dal fatidico si.

La notizia ha sconvolto tutti quanti soprattutto dopo che il suo fidanzato ha deciso di rivelarlo davanti ad una telecamera senza dare la possibilità alla donna di replicare o di dire la sua versione dei fatti.

Dopo la storia d’amore con la Pellegrini, Filippo Magnini si è legato sentimentalmente con l’ex velina Giorgia Palmas da cui ha avuto una figlia e i rapporti tra i due erano rimasti amichevoli e nessuno si sarebbe aspettato il tradimento.

Però c’è da dire che questo atto è avvenuto da parte della Pellegrini nei confronti di Luca Marin, nuotatore suo storico fidanzato e che l’uomo ha rivelato il tutto ai microfoni del programma Rivelo, condotto da Lorella Boccia su Real Time, andato in onda qualche anno fa.

Marin parlando della sua vita privata ha toccato anche l’argomento Pellegrini e ha rivelato che durante i mondiali di nuoto di Shangai i due avevano preso parte con tutta la nazionale di nuoto alla competizione e già da qualche tempo nel 2011 il loro rapporto non stava andando molto bene.

La rivelazione del fidanzato

Nonostante questo, Luca le aveva chiesto di sposarla, ma la situazione in cui si è ritrovato, non aveva mai pensato di poterla viverla. Durante i mondiali, il nuotatore non riusciva a trovare la sua compagna che era sparita misteriosamente.

Così decise di andarla a cercare e non avendola trovata nella sua camera aveva cominciato a sospettare qualcosa e si era recato nella camera di Filippo Magnini dove si è ritrovato davanti ad una scena che non augurerebbe a nessun uomo.

“L’ho beccata insieme a Filippo nella camera d’hotel” – ha confessato Luca Marin nell’intervista – “Mi ha tradito con lui. Le avevo chiesto di sposarmi!” rivela il nuotatore dopo la notizia.

Dopo questo episodio, la Pellegrini è stata legata a Filippo Magnini ma anche la storia con lui non è andata nei migliori dei modi e adesso è pronta a sposare suo cugino e lo farà a Venezia con un party realizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio.

La luna di miele invece sarà in America, dove ci sono molti luoghi che la coppia ha designato come loro posti del cuore anche se Federica e Matteo hanno come desiderio quello di fare il giro del mondo ma hanno deciso di rimandare questo progetto.

I due stanno cercando una casa più grande per vivere con i loro quattro bulldog e per ritrovarsi già gli spazi quando metteranno su famiglia, visto che la Pellegrini ha dichiarato come riporta Vanity Fair di vedersi a 40 anni come una giovane madre con dei figli.