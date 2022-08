Manuel Bortuzzo ritrova il sorriso con lei, scatta il bacio: Lulù col cuore in frantumi | FOTO

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore grazie ad una nuova ragazza mandando in frantumi il cuore di Lulù Selassié. Ecco la foto che conferma la nuova storia d’amore.

Manuel Bortuzzo è un nuotatore italiano che negli ultimi anni è stato spesso ospite in molte trasmissioni televisive a seguito della sua vicenda e che è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Il nuotatore infatti ha preso parte al reality per poter dimostrare come anche chi vive su di una carrozzina come lui può svolgere senza problemi la vita di tutti i giorni superando quegli ostacoli che possono sembrare impedire i gesti quotidiani.

Manuel Bortuzzo e il nuovo amore

Appena entrato nella casa, Manuel ha avuto un bellissimo legame con lo schermidore Aldo Montano diventando inseparabili ma quest’ultimo ha abbandonato il reality quando si è prolungato rispetto a quanto previsto dal contratto.

Diversamente, Manuel ha accetto di rimanervi, ma in seguito dopo qualche mese ha lasciato anche lui la casa del Grande Fratello Vip a causa di alcuni problemi personali lasciando in lacrime Lulù Selassié.

Infatti, all’interno del reality Manuel ha avuto modo di avvicinarsi ad una delle tre sorelle Selassié, Lucrezia, chiamata da tutti quanti con lo pseudonimo di Lulù. I due si sono innamorati all’interno della casa e hanno vissuto una bellissima storia d’amore.

Il nascere dell’amore tra i due e come si è evoluto nel corso dei mesi hanno appassionato tutti quanti i telespettatori e quando il nuotatore è uscito dalla casa ha sempre sostenuto la sua fidanzata.

In una puntata Manuel si è presentato con una giacca jeans su cui retro era disegnato il suo volto e quello di Lulù e inoltre aveva fatto una sorpresa alla ragazza cantando la canzone 22 settembre, di Ultimo, colonna sonora del loro amore.

Dopo la finale del reality che ha visto Lulù classificarsi al quinto posto, la ragazza ha coronato il suo sogno di andare a vivere con il nuotatore ma dopo pochissimo tempo i due si sono lasciati.

Secondo alcune indiscrezioni i motivi sarebbero per via dei continui capricci da parte della Selassié mentre altre fonti rivelano che la causa sarebbe per via di Franco Bortuzzo, padre di Manuel che non ha mai visto di buon occhio il loro rapporto e si sarebbe spesso intromesso nella loro storia d’amore.

Dopo questo episodio, i due non si sono più visti anche se si sono presentati entrambi al concerto di Ultimo, cantante da loro molto amato e si sono visti da lontano senza essersi neanche salutati.

La conferma della nuova storia

Dopo la rottura con Lulù si era parlato di un ritorno di Manuel con la sua ex fidanzata Martina Rossi presente il giorno della sparatoria che ha cambiato la vita al giovane nuotatore.

Ma nelle ultime ore, l’influencer Deianira Marzano ha confermato le voci che da tempo lei stessa riportava riguardo un nuovo amore di Bortuzzo, mostrando una stories pubblicata dalla nuova ragazza del nuotatore e da lui stesso.

Nella foto si può vedere Manuel baciare Angelica Benevieri una nota Tik Toker che sul social vanta quasi 300mila followers. Con questo contenuto i due hanno confermato la loro relazione.

Al momento non sappiamo quale è stata la reazione di Lulù Selassié, ma stando alle ultime indiscrezioni che volevano la ragazza ancora follemente innamorata del nuotatore a tal punto da aver cercato di raggiungerlo, senza riuscirci, durante il concerto di Ultimo, possiamo immaginare che non abbia preso bene la notizia.

Intanto, la giovane donna, si prepara al suo debutto discografico e l’annuncio dell’imminente arrivo del suo singolo ha provocato una reazione da parte di Stefano Oradei ballerino di Ballando con le stelle.

“Se canta questa io vado al Festival” – ha scritto il danzatore aggiungendo – “Nothing is impossible. Stay tuned”.