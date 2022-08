Gigi D’Alessio un fiume in piena, finalmente confessa: “Sono stato tradito” | Che batosta

Gigi D’Alessio ha confessato di essere stato tradito. Ecco la batosta ricevuta dal cantante per via del suo carattere.

Gigi D’Alessio è un cantante italiano che grazie alla sua musica ha avuto modo di farsi conoscere non solo in tutto il nostro Paese ma anche all’estero dove ha riscontrato un notevole successo.

Quest’anno, il cantautore ha festeggiato 30 anni di carriera e per farlo ha voluto creare uno show dove ha invitato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui molti suoi colleghi con il quale ha duettato.

Gigi D’Alessio: le parole sul tradimento

Tra questi però non c’è stata Anna Tatangelo, cantante con cui Gigi D’Alessio ha avuto una storia d’amore molto passionale e spesso criticata da molti. I due hanno un figlio di nome Andrea e si sono lasciati qualche tempo fa dopo tanti anni d’amore.

Il motivo, potrebbe essere dovuto ad un tradimento che il cantante può non aver preso bene e questo è stato immaginato dai suoi fan a seguito di una sua frase detta durante una sua intervista.

Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di conoscere il cantautore in tutte le sue sfaccettature e ha sempre dimostrato di essere un uomo molto umile che prende a cuore le situazioni della gente.

Grazie al suo ruolo da coach in The Voice Senior ha dimostrato di essere un ottimo conoscitore della musica italiana e inoltre, ha sempre dichiarato di provenire da una famiglia umile.

Sui social, gira un video di una sua intervista rilasciata a Red Ronnie dove Gigi confessa che quando è arrivato al successo, suo padre aveva un negozietto e una macchina quasi in panne.

Lui aveva perso la madre a 18 anni e aveva detto a suo padre di chiudere il negozio e di cambiare auto, ma suo padre non voleva sentire ragioni e Gigi gli aveva regalato lo stesso una nuova auto.

Il motivo per cui ha fatto questo gesto, è dovuto al fatto che D’Alessio non voleva che la gente pensasse che per via del successo si era montato la testa e non aveva voluto aiutare la sua famiglia.

Così, dopo aver creato una cappella per sua madre scomparsa che aveva da sempre il sogno di acquistare una casa, ha deciso di regalare a suo padre una nuova auto per poi scoprire che l’uomo non l’ha mai usata in quanto affezionato al suo vecchio veicolo e perché non gli andava di sfoggiare tanto lusso.

Così Gigi D’Alessio, ha voluto confessare di aver ricevuto in eredità da suo padre l’umiltà e i valori e che è quello che cerca di tramandare ai suoi figli e sembra esserci riuscito dato che anche LDA, suo figlio concorrente dell’ultima edizione di Amici, ha dimostrato di essere un ragazzo d’oro.

La confessione del cantante

Nel 2021, ospite del programma Da Noi…A Ruota Libera, Gigi D’Alessio ha anche detto dell’altro riguardo il suo carattere: “Mi ritengo una persona generosa” – ha ammesso – “Proprio per questo sono stato tradito”.

Questa frase ha suscitato molti dubbi dato che proprio in quel periodo Anna e Gigi si erano lasciati definitivamente e poco dopo la donna si è legata al cantautore Livio Cori mentre D’Alessio ha messo al mondo il suo quinto figlio con Denise Esposito

Le parole di Gigi all’interno del programma non sono state contestualizzate e per questo motivo il tradimento da parte della Tatangelo è solo un’ipotesi dei fan alimentata anche dalla sua assenza nel concerto evento del cantautore.

Gigi e Anna si sono conosciuti nel 2002 quando hanno inciso il brano Un Nuovo Bacio e solo successivamente, dopo essersi rivisti tra di loro è scoppiato l’amore che è durato per molti anni fino a quando non hanno deciso di separarsi per vivere una nuova vita.