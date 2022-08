“È stato un amore fantastico”, Gianni Morandi: dopo anni di matrimonio si dicono addio | È finita

By

Dopo tanti anni assieme il matrimonio di Gianni Morandi è finito. Ecco le parole della donna dopo la separazione dal cantante.

Gianni Morandi è uno dei cantanti italiani che hanno fatto la storia della musica italiana e ancora oggi dopo tanti anni di carriera continua a sorprendere il pubblico e a conquistare le nuove generazioni.

Infatti, il cantante si rinnova sempre e grazie al suo spirito giovanile ha collaborato con artisti molto giovani dimostrando di sapersi mettere in gioco e di non aver paura a cimentarsi in altri generi musicali.

Gianni Morandi e la fine dell’amore

Ma Morandi ha dovuto dire addio ad un suo grande amore e si è ritrovato a lasciare sua moglie dopo tanti anni di matrimonio, ma la donna ha voluto ricordare la loro storia con molto affetto.

Il cantante, che durante questa estate è stato ospite in alcune tappe del discutissimo Jova Beach Party, affiancando per l’appunto Jovanotti che è stato autore del suo brano sanremese Apri tutte le porte, classificatosi terzo e dei singoli estivi L’allegria e La Ola, ha fatto un gesto che ha rovinato il suo matrimonio.

Sua moglie, parlando della loro storia d’amore ha affermato che Gianni Morandi l’ha tradita e ha confessato tutto sulle pagine del Corriere della Sera dichiarando di essere stata anche molto triste per quello che ha subito.

Dopo la dichiarazione, Morandi ha negato le parole della donna ammettendo che non c’è stato nessun tradimento e che la fine del matrimonio è avvenuto per via di alcune incompatibilità caratteriali.

Sembrerebbe che mentre il cantante sia sempre rimasto con i piedi per terra e che ha sempre preferito ad un momento di condivisione con gli amici, la sua ormai ex moglie invece voleva passare del tempo assieme a cantanti e attori e prendere parte a feste vip da lei molto amate.

Intanto, Morandi si è goduto le sue vacanze in Puglia e presto si metterà al lavoro con Amadeus per definire i dettagli sulla sua partecipazione come ospite fisso alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

La confessione della donna

La donna, ha dichiarato come riportato dal Corriere Adriatico che il suo ex marito è tornato più forte di prima e lei non se lo sarebbe mai aspettato perché qualche anno fa sembrava già finito.

“Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni.” – afferma la donna – “Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”.

Queste le parole dell’attrice Laura Efrikian, prima moglie di Gianni Morandi con cui è stata sposata dal 1966 al 1979 e da cui sono nati i figli Marco e Marianna, dopo Serena morta dopo 9 ore dalla sua nascita per via di essere nata prematura.

La donna ha affermato che dopo la storia d’amore tra lei e Morandi è nata una grande amicizia che è pur sempre un sentimento ma meno coinvolgente dalla passione che li coinvolgeva.

Inoltre, sul suo libro Una Famiglia Armena, la Efrikian racconta di come il suo ex marito ha avuto un enorme periodo di difficoltà e di come è riuscito ad uscirne più forte di prima essendosi rilanciato specialmente negli ultimi anni.

Infatti, Gianni Morandi ha avuto un enorme successo sia per via della sua conduzione dei Festival di Sanremo 2011 e 2012 e sia per la collaborazione con Claudio Baglioni che ha dato vita al progetto Capitani Coraggiosi.

Non ci resta che aspettare il prossimo febbraio per vedere di quali nuove esibizioni e quali nuove sfide affronterà Morandi nel suo viaggio verso il prossimo Festival di Sanremo in veste di co-conduttore al fianco del direttore artistico e presentatore Amadeus.