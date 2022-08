“È l’uomo dei suoi sogni” Romina Power, inchiodata in Puglia proprio insieme con lui | FOTO

Romina Power è stata avvistata in Puglia con la persona che le fa battere il cuore ogni giorno. Ecco l’uomo al fianco della cantante.

Romina Power è una cantante e attrice di origine statunitense che da tantissimi anni lavora in Italia per via dei suoi impegni artistici anche se è stata assente dal nostro Paese per un po’ di tempo.

Figlia d’arte, suo padre era l’attore Tyron Power e sua madre l’attrice Linda Christian. Da adolescente ha avuto dei problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti come lei stessa ha ammesso in varie interviste.

Romina Power: in Puglia con il suo più grande amore

Alla fine degli anni ’60 conosce Al Bano sul set del film Nel Sole e nel 1970 i due decidono di unirsi in matrimonio mettendo al mondo quattro figli da loro tanto amati: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

La primogenita, a fine 1993 scompare misteriosamente dopo un viaggio fatto in Belize e New Orleans per scrivere un libro sugli artisti di strada di quei posti e da quel momento in poi ha fatto perdere le sue tracce.

Gli altri suoi figli invece hanno preso strade diverse, Yari si è avvicinato alla spiritualità e lavora come compositore e autore di canzoni, Cristel dopo aver avuto un momento di successo e aver inciso dei dischi è stata conduttrice di alcune edizioni dello Zecchino d’Oro e altri aventi per poi ritirarsi dopo essersi sposata ed essere diventata madre.

Romina Jr invece, dopo un periodo difficile, si è avvicinata al teatro apparendo anche in televisione e ultimamente è stata una delle ospiti ricorrenti all’interno del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Il matrimonio tra Romina e Al Bano è terminato nel 1999 sorprendendo tutti quanti visto che nessuno si aspettava che una delle coppie più unite di sempre abbia deciso di separarsi e mettere fine alla loro unione.

Al Bano successivamente si è legato alla showgirl Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli Jasmine e Albano Jr, detto Bido, mentre Romina non si è rifatta una nuova vita sentimentale anche se ultimamente è stata vista in Puglia con un uomo che le ha sempre fatto battere il cuore.

Insieme per la stessa passione

Romina, si è dedicata dopo il suo matrimonio al mondo dell’arte e in particolar modo alla spiritualità e ha trascinato con sé una persona che da sempre le è stata accanto e che lei considera come l’uomo dei suoi sogni.

Stiamo parlando di suo figlio Yari che dopo la separazione dei suoi genitori è sempre stato dalla parte di sua madre specie negli ultimi tempi dopo che ha scoperto che suo padre ha lasciato in eredità la gestione delle sue Tenute al suo figlio minore Bido.

Secondo alcune indiscrezioni, tra Yari e Al Bano, non c’è mai stato un bel rapporto e questa decisione avrebbe ulteriormente distrutto quel minimo di rapporto che c’era tra i due e per questo si sarebbe sempre più legato a sua madre Romina.

I due, si sono rivisti in Puglia e qui hanno condiviso insieme l’esperienza della spiritualità incontrando alcuni guru e alcuni maestri di yoga in questo modo i due hanno potuto vivere una vacanza da madre e figlio.

Yari non è molto presente in tv rispetto le sue sorelle ma ha avuto modo di farsi conoscere all’interno del programma Pechino Express dove ha partecipato in un’edizione del reality game trovando l’amore con Naike Rivelli.

La storia tra i due però non è finita nel migliore dei modi ma come il cuore di Romina batte per l’uomo che non la tradirà mai, anche quello di Yari batte per sua madre, la donna che l’ha messo al mondo e che sembra sappia capirlo più di chiunque altra.