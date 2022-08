Tivoli: sfugge al controllo dei Carabinieri trascinando via un agente

Un ragazzo è sfuggito a un posto di blocco a Tivoli, trascinando per alcuni metri l’agente che lo stava sottoponendo a un controllo.

Dopo alcuni metri il Carabiniere si è liberato e l’auto ha terminato la corsa impattando in una cava di travertino in via Tiburtina.

Tivoli: sfugge al controllo

Molto spesso leggiamo di persone che violano i posti di blocco e quindi non si fermano all’alt degli agenti di polizia. Incredibile però quello che è avvenuto nella notte a Roma.

Precisamente ci troviamo a Tivoli, poco fuori la capitale, dove un giovane era fermo a un posto di blocco ma poi, poco dopo aver aperto la portiera, l’ha richiusa trascinando con sé il militare che si stava avvicinando per i controlli.

Sicuramente aveva qualcosa da nascondere e per evitare l’arresto, ha pensato bene di iniziare una folle corsa che poteva essere anche fatale per il povero agente rimasto incastrato nella portiera.

Fortunatamente però, quest’ultimo si è liberato dopo pochi metri e l’auto, ha terminato la fuga all’interno di una cava di travertino sulla via Tiburtina.

Ora i Carabinieri di Tivoli, gli stessi che appunto stavano eseguendo il posto di blocco, hanno arrestato il ragazzo, un italiano di 19 anni che si trova gravemente indiziato dei reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché ricettazione.

La dinamica

I Carabinieri avevano già notato l’auto ed era sembrata molto sospetta, è stato poi un gesto repentino del ragazzo che era al posto di guida, a far insospettire i Carabinieri ancora di più e quindi uno di loro si è avvicinato.

Se in un primo momento il 19enne era fermo, ad un tratto ha chiuso la portiera e si è messo in marcia ad alta velocità, trascinando l’agente per diversi metri in cui ha sbattuto violentemente a terra.

Il mezzo ovviamente è stato subito segnalato alle altre pattuglie in zona ma non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, la cora infatti è terminata i una cava di travertino e ora sono in corso le indagini.

L’auto è stata sequestrata e controllata, all’interno sono state rinvenute delle targhe rubate. Ora il ragazzo è in arresto e pronto per il rito direttissimo.

Controlli a tappeto

In questo periodo è stata intensificata l’attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zone residenziali di Tivoli Terme, poiché ultimamente si sono verificati diversi furti.

Il veicolo fermato nella notte di ieri era risultato sospetto, infatti i militari hanno notato che era acceso ma non c’era la chiave inserita nel quadro.

In queste zone, molto attaccate dalla criminalità, il Comune ha disposto posti di blocco in diversi punti e infatti cominciano ad esserci risultati positivi, il ragazzo fermato infatti aveva diversa merce rubata nel portabagagli.