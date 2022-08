Non sorride l’urna di Istanbul, nella quale sono stati sorteggiati i gironi di Champions League, all’Inter di Simone Inzaghi, ma le cose non vanno molto meglio neanche a Massimiliano Allegri e alla sua Juventus. Può, invece, avere qualche chance in più il Milan di Stefano Pioli.

Non bene neanche il girone del Napoli di Luciano Spalletti, impegnato (anche questa volta) contro il Liverpool. I nerazzurri, che partivano dalla terza fascia, dovranno vedersela contro il Bayern Monaco e il Barcellona, mentre i torinesi dovranno passare per le forche caudine dello stadio dei Principi di Parigi.

Sorteggi Champions League, l’Inter pesca un girone di ferro con Bayern e Barcellona. La Juve contro il Psg

La musichetta inconfondibile della Champions League inizierà a suonare dal 6 settembre – e ci farà compagnia fino a novembre, almeno per i gironi -, oggi, però, è tempo di conoscere quali saranno le sfidanti delle quattro italiane impegnate nella conquista della coppa dalle grandi orecchie.

E i sorteggi di Istanbul di certo non hanno sorriso all’Inter di Simone Inzaghi. Collocata in terza fascia, la squadra nerazzurra, inserita nel gruppo C, dovrà vedersela contro il Bayern Monaco, il Barcellona e il Viktoria Plzen. Urne decisamente più favorevoli ai cugini, e campioni d’Italia in carica, del Milan. Il gruppo di Stefano Pioli, inserito nel girone E, era l’unico in prima fascia: ha pescato il Chelsea, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria.

La Juventus, che partiva invece dalla seconda fascia, giocherà contro i campioni francesi del Paris Saint-Germain, il Benfica e il Maccabi Haifa nel gruppo H. I primi a essere stati sorteggiati, però, sono gli azzurri di Luciano Spalletti. La solita sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp, quasi un classico, più l’Ajax e i Rangers sono i compagni di avventura del Napoli, che potrebbe anche puntare a scendere in Europa League magari per vincerla.

Sorteggi Champions League: il Real Madrid nel girone F con il Lipsia, Conte sfida i vincitori dell’Europa League

A completare il quadro dei sorteggi di Champions League c’è il gruppo B del Porto di Sergio Conceiçao, l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, il Bayer Leverkusen e il Bruges. Mentre nel girone D, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, incrocerà i detentori dell’Europa League, Eintracht Francoforte, lo Sporting club de Portugal e l’Olympique Marsiglia.

I re indiscussi della coppa dalle grandi orecchie, ovvero il Real Madrid di Carlo Ancelotti, difenderanno il titolo nel girone F con il Lipsia, lo Shakhtar Donetsk e il Celtic. Il Manchester City di Pep Guardiola, invece, dovrà giocarsela contro il Siviglia, il Borussia Dortmund e il Copenaghen nel gruppo G.

La sfida ancora non è iniziata, ma si preannuncia, come sempre, stupenda.