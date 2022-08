“Proprio lui il papà”, l’indiscrezione: dopo anni si scopre tutto su Naike Rivelli | “Ornella è rimasta incinta “

By

Dopo tanti anni si scopre che Ornella Muti è rimasta incinta e che il padre di Naike Rivelli potrebbe essere proprio lui. Ecco tutta la verità sul caso.

Naike Rivelli è un’attrice e cantante nota anche con il nome di Nayked, figlia dell’attrice Ornella Muti al quale somiglia tantissimo e con il quale condivide un rapporto molto profondo.

Le due infatti, non sembrano essere madre e figlie e spesso sui loro profili social pubblicano dei video dove si divertono come due ragazzine mostrando la loro quotidianità e dimostrandosi sempre legate l’un con l’altra.

Naike Rivelli: ecco chi è suo padre

Però c’è un mistero che aleggia riguardo il vero padre di Naike, dato che la donna che ha sempre creduto che quello che chiamava suo padre fosse suo padre, non era il suo vero genitore.

A darle conferma su questo è stato sua madre che però non ha mai rivelato il nome dell’uomo con cui ha messo al mondo Naike affermando solo che si tratta di una persona molto famosa.

Per molti anni, il produttore cinematografico spagnolo, José Luis Bermudez de Castro Acaso è stato disegnato come vero padre di Naike, ma nel 2018 Paola Perego sulle pagine del messaggero aveva anticipato la notizia della sua non paternità.

Infatti, quello che sembrava essere il padre dell’attrice, a tal punto che la Rivelli ha sempre detto che non voleva riconoscerla come figlia, si è rivelato non essere il suo vero padre dopo un test del dna.

L’analisi ha quindi confermato quello che il produttore ha sempre pensato, ossia che Naike non fosse sua figlia e questo ha mandato la donna in confusione e a voler scoprire chi sia veramente l’uomo che l’ha messa al mondo.

Anni prima la Rivelli aveva confessato a Diva e Donna che l’uomo non voleva riconoscerla e di non farsene un cruccio mentre ad alcune testate lo stesso uomo intervistato dal settimanale Oggi non ha voluto parlare del suo rapporto con la Muti.

“È una storia vecchia di 40 anni” – ha dichiarato il produttore – “Non voglio parlare del mio passato, ho figli e nipoti , lasciamo perdere, non esisto sono un fantasma”. Con queste parole l’uomo ha voluto anche giustificare l’assenza di sue foto attuali.

In passato, fu accusato della sparizione e uccisione di tre ragazzine ma poi si scoprì che era stato infamato e l’accusatore ha dovuto pagare sanzioni molto pesanti per via della diffamazione nei suoi confronti.

Naike, nel corso della sua carriera ha avuto modo di percorrere le orme di sua madre diventando attrice giovanissima debuttando nella pellicola Bonny e Cyde all’italiana a soli otto anni.

Ma è grazie al ruolo in Il viaggio di Capitan Fracassa che la donna si è fatta conoscere quando aveva sedici anni e successivamente ha preso parte ad altre pellicole cinematografiche per poi cimentarsi nel canto.

Il dubbio del web

Apertamente bisessuale, Naike ha un figlio di nome Akash avuto da una breve relazione e in passato è stata legata sentimentalmente ad Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power conosciuto durante la sua partecipazione a Pechino Express.

Ad oggi Naike non conosce l’identità di suo padre e sembra che la Muti anche non abbia idea di chi possa essere.

Sul web la notizia è tornata in voga e alcuni cominciato a fare dei nomi. Qualcuno ha scritto “Ornella Muti è rimasta incinta di Adriano Celentano. È proprio lui il papà” dato al fatto che la donna ha avuto una storia con l’attore durante il set dei loro film assieme.

Leggevo che Naike Rivelli non sa l’identità di suo padre. Quindi Ornella Muti è rimasta incinta di Adriano Celentano. E se è proprio lui il papà?

Ma questo non è possibile dato che il tradimento di Celentano nei confronti di sua moglie Claudia Mori, con la Muti sembra essere avvenuto ad inizi anni ’80 quando Naike era già nata ed era una bambina.

Di conseguenza, ancora oggi, il mistero sul vero padre di Naike Rivelli rimane tale e chissà se un giorno verrà rivelato il nome che tanto spera di conoscere.