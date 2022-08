“È l’amore della mia vita”, Rita Dalla Chiesa a cuore aperto: lo mostra a tutti | FOTO

Rita Dalla Chiesa ha dichiarato di amare una persona speciale e ha deciso di mostrarlo a tutti quanti. Ecco la foto della donna con il suo grande amore.

Rita Dalla Chiesa è una conduttrice televisiva che per molti anni ha condotto il programma Forum fino al 2013 quando il programma è passato nelle mani dell’attuale presentatrice Barbara Palombelli.

In queste settimane si è parlato molto di Rita Dalla Chiesa per via dei suoi impegni futuri e della sua decisione che ha preso rinunciando ad una grande occasione specificandone i motivi che l’hanno spinta a farlo.

Rita Dalla Chiesa: il grande amore della conduttrice

La donna è stata legata per molti anni al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, nonostante avessero 10 anni di differenza e questa cosa inizialmente non era ben vista all’epoca della loro storia.

Però i due si sono separati per via di un tradimento da parte del conduttore nei confronti di Rita con una corista di Domenica In e per questo motivo la conduttrice non l’ha perdonato pur mantenendo in seguito un ottimo rapporto con lui a tal punto da condurre una trasmissione assieme.

Dopo la morte di Frizzi, avvenuta nel 2018, la Dalla Chiesa ha espresso delle belle parole nei suoi confronti affermando che era una persona per bene come hanno anche dichiarato tanti altri suoi colleghi.

Ma Rita Dalla Chiesa prima di Fabrizio Frizzi è stata legata a Roberto Cirese e dalla loro unione è nata una figlia Giulia che spesso è apparsa in televisione in alcuni programmi televisivi per delle interviste insieme alla madre.

In queste settimane si è parlato di un eventuale partecipazione da parte di Rita Dalla Chiesa alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma negli ultimi giorni la donna ha dichiarato di averci rinunciato.

Uno dei motivi per cui la donna non ci sarà alla prossima edizione del reality è dovuto alle imminenti votazioni dove Rita Dalla Chiesa si è candidata come capolista in Puglia con il partito Forza Italia.

La sua decisione ha diviso i suoi fan ma la donna da sempre sui social ha dimostrato la volontà di voler cambiare il Paese commentando l’operato del governo dimostrando disappunto su alcune decisioni prese.

Inoltre, è sempre stata critica sul modo di governare la città di Roma e ha sempre interagito con i suoi followers a tal punto da mostrare loro il suo più grande amore degli ultimi anni.

La foto dell’uomo della conduttrice

La donna ha deciso di non partecipare al Grande Fratello Vip, anche per altri motivi. Uno di questi è dovuto a sua figlia e a suo nipote Lorenzo. La conduttrice infatti non se la sente di lasciarli soli come anche non si sente pronta a separarsi dal suo cane.

In particolar modo, Rita è molto legata a suo nipote Lorenzo “È l’amore della mia vita” scrive la donna ed è arrivata al punto di mostrarlo ai suoi followers in una foto pubblicata su Instagram.

Lollo, come lo chiama lei, ha perso suo padre qualche anno fa a causa di una brutta malattia da cui è stato colpito. Per questo motivo, Rita Dalla Chiesa, si è presa cura di lui e non riesce a separarsene.

in un’intervista la donna ha parlato del momento difficile e di come ha consolato sua figlia e di come insieme cercano di far sorridere il piccolo Lorenzo che ogni giorno ricorda sempre suo padre.

L’amore di una nonna per suo nipote e quello di un nipote per la nonna non passerà mai ed è uno dei più puri che ci possa essere, per questo motivo la conduttrice dichiara che Lorenzo è il suo uomo e che è sicura che non lo tradirà mai.

L’amore di Nonna Rita per Lorenzo è immenso, come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, dove spesso pubblica delle storie e delle foto dedicate al tanto amato nipotino.