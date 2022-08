“È finita per colpa sua”, Luciana Littizzetto: dopo 20 anni molla lo storico compagno

Luciana Littizzetto dopo tanti anni di amore ha deciso di lasciare il suo storico compagno. Ecco il motivo della rottura.

Luciana Littizzetto è un’attrice e comica che da sempre è apprezzata dal pubblico e che da oltre dieci anni fa coppia fissa con Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, dove sedendosi sul bancone commenta quello che è accaduto negli ultimi tempi.

La donna lo fa con molta ironia e questo ha fatto si che tutti i telespettatori la trovino una delle comiche più divertenti d’Italia e proprio questo programma ha decretato il suo successo negli ultimi anni.

Luciana Littizzetto e il motivo della separazione

La donna è stata sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, ma dopo 20 anni ha deciso di lasciare il suo storico compagno Davide Graziano per via di una motivazione molto particolare.

La Littizzetto prima di diventare famosa ha lavorato come professoressa di Musica per poi abbandonare il suo ruolo per lavorare in televisione e tra i suoi primi lavori ricordiamo il personaggio di Lolita interpretato nei programmi Mai Dire…, con l’apporto della Gialappa’s Band.

Dato il successo riscontrato da parte del pubblico e dalla pubblicazione dei suoi libri, andati a ruba negli anni 2000, interpreta dopo aver preso parte ad alcune pellicole, un film da protagonista intitolato Ravanello Pallido distribuito nel 2001.

La pellicola è oggi considerato un cult e alla fine del film la protagonista interpretata dalla Littizzetto è in viaggio per presentare il Festival di Sanremo, cosa realmente accaduta all’attrice che ha affiancato Fabio Fazio nella conduzione della kermesse canora nel 2013 e nel 2014.

La donna non ha mai avuto dei figli biologici ma assieme al suo ex compagno ha preso in affido due ragazzi macedoni Vanessa e Jordan Beljuli cercando così di scoprire cosa significa prendersi cura di alcuni ragazzi.

Luciana e Davide sono stati insieme dal 1997 e l’uomo ha fatto parte del gruppo African United dove ha lavorato come batterista oltre che essere un ex musicista molto famoso nella scena underground di Torino.

L’intervista rilasciata a Raffaella Carrà

Nel 2019 Luciana Littizzetto è stata ospite dell’ultima puntata dell’ultima stagione del programma A Raccontare Comincia Tu, condotto da Raffaella Carrà e in quell’occasione aveva confessato che tra lei e Davide c’era un rapporto molto delicato e che non era ancora pronta a parlare di quello che stava accadendo.

L’attrice aveva parlato di disillusione e di tradimento della lealtà senza però fare riferimento alla sua storia e molti telespettatori hanno voluto dire la loro facendo delle ipotesi sul perché la storia d’amore della Littizzetto è giunta al termine.

“Sicuramente è finita per colpa sua”, “Questa rottura potrebbe essere data dal mancato matrimonio”, “Luciana non ha mai voluto sposarsi mentre Davide lo voleva”, questi sono solo alcuni dei commenti che sul web sono apparsi dopo la messa in onda della puntata.

Al momento però, dopo 3 anni da quell’intervista, Raffaella Carrà è scomparsa lo scorso anno mentre Luciana Littizzetto non ha ancora spiegato il motivo per cui ha deciso di separarsi dal musicista.

Di conseguenza, al momento, non abbiamo nessuna informazione dato che l’attrice ha sempre voluto mantenere il riserbo riguardo la sua vita privata ma c’è chi vorrebbe che la donna fosse invitata al programma Belve condotto da Francesca Fagnani per poter rivelare tutto quanto.

Vedremo se la donna sarà pronta in futuro a rivelare i motivi della separazione, intanto, si sta preparando per tornare nuovamente in compagnia del suo fedelissimo collega e amico Fabio Fazio per intrattenere il pubblico con le sue esilaranti esternazioni durante il programma Che Tempo Che Fa.

E date le votazioni del prossimo mese e il risultato che ne scaturirà, sicuramente la donna userà il suo sarcasmo per commentare quello che accadrà nel nostro Paese.