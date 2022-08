Catastrofe a Buckingham, la stanza del principino a fuoco: poveri genitori | Sudditi in lacrime

Buckingham, il dramma terribile travolge la Royal Family: va tutto in fiamme, i pompieri costretti ad intervenire. Tutti disperati per il principino.

Ansia e preoccupazione per il piccolo della Royal Family, tutto brucia. I soccorsi intervengono per domare un drammatico incendio. Povero principino! Tutti in un mare di lacrime per lui.

Buckingham, drammatiche notizie per la Royal Family

Che terribili notizie arrivano direttamente da Buckingham Palace, tutti in agitazione per il piccolo principino. Il Regno Unito e il mondo sono in un mare di lacrime per lui: scoppia un terribile incendio che distrugge ogni cosa, i pompieri sono costretti ad intervenire per domare le fiamme.

Questa terribile tragedia ha sconvolto davvero tutti. Un nuovo dramma travolge i membri di una delle casate nobiliari più chiacchierate e amate del mondo. La Regina Elisabetta e i componenti della sua famiglia, sono sempre bersaglio preferito dei giornalisti dato che, con la loro vita privata e sentimentale, con gli intrighi di corte e gli inciuci reali che sono capaci di mettere in piedi, attirano l’attenzione di tutto il mondo.

Se spesso si parla dei Windsor, dei Cambridge e dei Sussex per questioni legate a tradimenti e crisi coniugali, oggi, proprio una di queste famiglie torna ad avere i riflettori puntati addosso per un terribile episodio che ha fatto spaventare tutti.

Tutti in lacrime per il principino della famiglia reale

Un terribile episodio ha coinvolto una delle coppie reali più amate di sempre. Stiamo parlando di Harry e Meghan che hanno rischiato di perdere il loro piccolino, il principino Archie, a causa di un incendio.

Nel primo episodio di Archetypes, il podcast della duchessa che sta riscuotendo tanto successo, la moglie del principe Harry ha fatto una confessione a una delle sue migliori amiche, Serena William, parlando della drammatica esperienza vissuta nel 2019 durante il suo tour reale in Sudafrica.

La ex attrice americana ricorda per filo e per segno che cosa è accaduto. Racconta con voce commossa, che quando sono atterrati in Sudafrica, hanno sistemato il piccolo Archie nella suite che li avrebbe ospitati per diversi giorni e, poiché il piccolo stava dormendo, lei e Harry lo hanno lasciato in camera per recarsi a un fidanzamento ufficiale a Nyanga.

Improvvisamente, mentre Meghan era impegnata in un discorso motivazionale per donne e ragazze, succede l’impensabile. Un portavoce dei Sussex, comunica, con terrore, che c’è stato un incendio nella loro residenza.

Queste le parole terrificanti che la Markle non dimenticherà più:

“C’è stato un incendio nella residenza, c’è stato un incendio nella stanza del bambino”.

La disperazione della coppia reale

Harry e Meghan tornano di corsa nel loro albergo e si ritrovano dinanzi ad una scena raccapricciante: la loro tata, Lauren, che tiene in braccio il piccolo Archie in un mare di lacrime e una squadra di pompieri intervenuti per placare l’incendio.

Fortunatamente, il principino non si è fatto nulla perché la sua meravigliosa tata, poco prima che l’incendio divampasse nella stanza del piccolo, lo aveva portato con sé, al piano di sotto, per fare merenda. Questo suo gesto ha salvato il principino che altrimenti, per una manciata di secondi, avrebbe potuto perdere la vita.

Meghan non si è ripresa da quell’episodio e ancora tutt’oggi è scossa e lo ha raccontato con voce emozionata e con il nodo in gola alla sua amica Serena William. La duchessa confessa anche un altro retroscena. Dopo questo terribile evento, si è rifiutata di partecipare, nel corso della giornata, ad altri eventi ufficiali previsti dal royal tour per stare accanto al suo piccolino.