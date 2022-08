Barbara Palombelli e Rutelli, il lieto annuncio: non c’è due senza tre | Ci stavano provando da tempo

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno deciso di provarci per la terza volta. Ecco l’annuncio che ha sorpreso tutti quanti.

Barbara Palombelli è una giornalista e conduttrice televisiva che molto presto ritroveremo in tv, nella nuova stagione televisiva, grazie al programma Forum che presenta a partire dal 2013 anno in cui la storica conduttrice Rita Dalla Chiesa ha lasciato il programma.

La donna è sempre stata una donna determinata e tenace che non l’ha mandata a dire a tal punto da esprimere senza alcun problema il suo parere circa alcune cause che si affrontano nel corso del programma.

Barbara Palombelli decide di provarci per la terza volta

Molte volte, però, alcune sue esternazioni non sono molto piaciute ai telespettatori che si sono scagliati contro la conduttrice che a sua volta ha replicato dicendo che dice sempre quello che pensa e non le piace fingere qualcosa solo per ingraziarsi il pubblico.

Inoltre, la donna, in un’intervista ha affermato che a volte agisce d’impulso e questo l’ha portata a lasciare il Corriere della Sera sbattendo la porta in faccia al dirigente per poi pentirsene qualche tempo più tardi.

La Palombelli è sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma dal 1993 al 2001 candidato anche alla Presidenza del Consiglio che ha fondato il partito La Margherita negli anni del suo mandato.

Rutelli e la Palombelli sono insieme da tanto tempo e si sono sposati nel 1982 con rito civile senza che nessuno sapesse nulla della loro unione. Dal loro matrimonio è nato un figlio di nome Giorgio.

Successivamente la coppia decide di adottare altri tre ragazzi, Francisco, Monica e Serena, quest’ultima è stata per un breve periodo in televisione in quanto ha preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello rimanendoci per 50 giorni.

La vita matrimoniale tra Francesco e Barbara è come quella di tante coppie e spesso ci sono litigi, in particolar modo la conduttrice ha ammesso che quando devono guardare il Derby della capitale spesso sono separati e ognuno la guarda in una stanza diversa.

Questo perché l’ex sindaco di Roma è tifoso della Lazio mentre la Palombelli è tifosa della Roma e quindi di conseguenza i due sono molti rivali dal punto di vista calcistico e delle loro tifoserie.

Il progetto con Francesco Rutelli

Ma non tutti sanno che Francesco e Barbara si sono sposati una seconda volta. Infatti, dato che il loro primo matrimonio era un rito civile, i due hanno deciso di ufficializzare la loro unione in chiesa soltanto nel 1992 a dieci anni di distanza dal loro matrimonio in comune.

Anche questa volta la coppia ha deciso di tenere un basso profilo e di invitare solo gli affetti più cari per non creare confusione e per non essere travolti dai mass media visto che da lì ad un anno Rutelli sarebbe diventato sindaco di Roma.

La conduttrice però ha ammesso che lei e suo marito stanno pensando di risposarsi per una terza volta e questa volta potrebbero farlo fuori dall’Italia, forse a Las Vegas dove vengono celebrati ogni giorno tanti matrimoni.

Questa volta i giornalisti sono all’erta, dato la dichiarazione di qualche tempo fa da parte della Palombelli e non vedono l’ora di seguirli per immortalare il momento delle nozze nella città da sogno.

La decisione da parte dei coniugi di risposarsi potrebbe essere soltanto un rinnovamento della loro unione e un modo goliardico e scherzoso di passare del tempo assieme dichiarandosi amore eterno ancora una volta.

Non ci resta che attende per vedere se Barbara e Francesco si rinnovano nuovamente le promesse di matrimonio e se questa volta saranno accompagnati dai loro cari e dai loro amici o se nuovamente festeggeranno la loro unione nel proprio intimo come hanno fatto per i precedenti matrimoni.