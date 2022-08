Salsa di pomodoro, è corretto aggiungere un pizzico di zucchero? Hai sempre sbagliato

La salsa di pomodoro fatta in casa è una delle ricette più facili da preparare. Inoltre è la base per realizzare innumerevoli salse per cucinare.

È sempre una buona idea avere sempre a portata di mano diverse porzioni di salsa di pomodoro fatta in casa conservate in modo da poterla riscaldare subito e aggiungerla a qualsiasi cosa.

Una volta realizzata basta aggiungere un tocco di origano alla preparazione per la pizza e il gioco è fatto.

La ricetta della salsa di pomodoro fatta in casa richiede pochissimi ingredienti e si possono sempre aggiungerne altri a tua scelta durante la sua preparazione o durante l’utilizzo.

È anche un ottimo sugo di pomodoro per la pasta, ideale per preparare gli spaghetti ad esempio, e accompagnare con del parmigiano fresco.

Al giorno d’oggi, principalmente per mancanza di tempo, poche persone preparano la propria salsa di pomodoro in casa.

In realtà, è una ricetta che richiede un po’ di tempo per essere realizzata, ma una volta pronte queste salse fatte da noi, in barattolo possono durare mesi e mesi, e si possono anche congelare.

Per preparare la salsa, avremo bisogno di pochissimi ingredienti, che possono essere sostituiti. Molto facile da fare, anche se non così veloce. Tuttavia, mentre si cucina, ci si può puoi dedicare ad altre cose.

Non è necessario essere costantemente sul fornello. Alla fine otterremo la nostra salsa di pomodoro fatta in casa, buonissima e che non ha nulla da invidiare a quella commerciale.

Zucchero nella salsa?

In molti quando preparano una salsa aggiungono una piccola quantità di zucchero a compensazione di un grado di acidità percepito nel corso della preparazione della salsa.

Occorre ribadire però che si tratta di una operazione sbagliata. Occorre ricordare che tra le peculiarità del pomodoro è uno specifico grado di acidità, in effetti il suo pH può rientrare nei valori di 3.2 a 4.6. Si tratta di una variazione che dipende dalla tipologia del pomodoro.

Questo vuol dire che aggiungere dello zucchero alla salsa pensando di ridurre il grado di acidità che tanto ci disturba, non serve di fatto a risolvere il problema.

Con questo specifico ingrediente si andrà solo ad agire sul sapore della nostra salsa di pomodoro fatta in casa, ma non opererà alcuna modifica sul pH del pomodoro!

In realtà se vogliamo ottenere una buona salsa dobbiamo far cuocere a lungo la salsa, con questa accortezza il pH acido verrà modulato in modo efficiente dal nostro corpo-

In aggiunta a questo, quando si esegue una cottura più prolungata della salsa di pomodoro, si rende maggiormente a disposizione il licopene. Si tratta di una sostanza antiossidante molto importante.

Per rendere il sugo di nuovo dolce e gustoso, si può usare un semplicissimo espediente della nonna, che prevede di aggiungere una minima parte di bicarbonato di sodio prima di cucinare il sugo.

Se lo stratagemma sta facendo il suo dovere, si noterà la formazione di alcune bollicine sulla parte superiore della salsa, in quanto un pizzico di bicarbonato sta neutralizzando il lato acido del pomodoro. Poi proseguiremo la cottura della salsa, il risultato non subirà alcuna modifica ulteriore.