Nel giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, sono tanti i temi che si legano a quello che è il presente e il futuro del Paese. Ma anche la paura di ritorsioni da parte della Russia, per il significato che la festa sottende e perché si tratta di sei mesi esatti dall’inizio del conflitto. Intanto, e per prima cosa, è importante darvi conto di ciò che sta succedendo anche nelle ultime ore attorno alla centrale di Zaporizhzhia e quale direzione sta prendendo la guerra con gli aiuti occidentali che non cessano ad arrivare.

La guerra non si placa tra Russia e Ucraina e ora si interseca con diversi piani e punti di vista, come una matassa che è sempre più difficile da sbrogliare e che comunque è intricata, perché si compone di nuovi temi ed episodi problematici. La centrale di Zaporizhzhia è proprio uno di questi e non possiamo evitare di aggiornarvi su quanto sta succedendo.

Dal giorno dell’Indipendenza ucraina alla centrale di Zaporizhzhia: cosa sta succedendo

La guerra è scellerata di per sé e non è un concetto che dobbiamo spiegarvi per filo e per segno, fino a comprenderne significati e significanti. È semplicemente una delle vie più sbagliate che l’uomo conosca, anche perché si compone di scelte e atti brutali, ingiustamente.

Quanto sta succedendo in corrispondenza della centrale di Zaporizhzhia va proprio in questa direzione. Il rimpallo di colpe tra Ucraina e Russia va avanti, ma senza che si sia fatta veramente luce su quanto sta succedendo. Fatto sta che anche stanotte le truppe russe hanno attaccato di nuovo Zaporizhzhia ed è una notizia che arriva direttamente dal segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev.

In un messaggio su Telegram ha precisato, infatti: “Verso le quattro del mattino la Russia ha attaccato un’infrastruttura in città. Ora sono in corso le ricerche per capire quanto sono importanti i danni e l’eventuale numero di vittime”. Lo stesso Kurtev ha poi allarmato i residenti della città e invitandoli ad andare nei centri di accoglienza più vicini.

Un altro messaggio è arrivato in tal senso e non porta ugualmente buone notizie. È ad opera del presidente dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, che ha riferito di nuovi attacchi su Telegram. Ha scritto, infatti, che i russi stavano bombardando due distretti nella regione di Zaporizhzhia, in un posto situato a una sessantina di chilometri dalla centrale nucleare. Starukh ha precisato poi senza mezze misure: “I razzi della Russia hanno colpito alcune infrastrutture nei distretti di Shevchenkovsky e Kommunarsky. Non sappiamo ancora di eventuali vittime”.

Nelle ore precedenti, un’altra triste notizia ha catturato l’attenzione internazionale. Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo: il tutto è avvenuto fuori dall’impianto. A dirlo è stato Petro Kotin, in un’intervista al “Washington Post” e si tratta del presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom. Vladyslav Mitin avrebbe trovato la morte, mentre era su un taxi e stava entrando nell’area di Zaporizhzhia. Bisogna sottolineare che si tratta comunque di voci e fonti ucraine, dato che la Russia continua a smentire di aver mai bombardato la centrale, dato che è sotto il suo controllo. Quindi, il rimpallo di colpe e depistaggi va avanti, senza tregua alcuna.

A tal proposito, sono arrivate anche le dichiarazioni dell’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, e non sono parole banali. Infatti, senza mezzi termini, ha definito come una vera e propria “perdita di tempo” la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu su quanto sta accadendo in corrispondenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Le sue dichiarazioni risuonano come un grido d’allarme e allontanano la speranza, già flebile, di un accordo di pace: “Vorrei che fossimo stati riuniti qui dalla Russia”. Kyslytsya sottolinea la necessità di un annuncio in cui la Russia dichiari finalmente la smilitarizzazione della centrale di Zaporizhzhia, il ritiro delle truppe. E, infine, come conseguenza decisiva, la consegna del controllo all’Ucraina.

È andata in maniera completamente diversa, secondo la sua testimonianza: “Abbiamo perso più di un’ora per ascoltare una serie di brani fittizi. La tesi dei russi sui bombardamenti ucraini non regge. Nessun soggetto lucido può pensare che l’Ucraina attaccherebbe l’impianto nucleare, causando un rischio così alto con il suo stesso territorio”. L’ambasciatore ucraino dice anche che l’unica cosa che il mondo vuole sentire è una dichiarazione russa che annunci la smilitarizzazione della centrale di Zaporizhzhia da parte dei russi.

I messaggi di Zelensky e Mattarella non si fanno attendere, ma l’allerta resta alta

Il tutto sta accadendo nel giorno in cui l’Ucraina festeggia l’indipendenza. E non è affatto una festa banale, visto tutti i significati che sottende e considerando che si tratta di sei mesi esatti dall’inizio della guerra. Una data, quindi, che gli assaliti hanno cerchiato in rosso, anche per paura di attacchi particolarmente cruenti da parte della Russia.

In uno dei suoi consueti videomessaggi, Volodymyr Zelensky ha parlato all’intero Paese e non è un messaggio banale: “In questa data ci riunifichiamo da luoghi diversi. Alcuni sono in trincea, altri nei rifugi, altri sui carri armati e stanno combattendo in prima linea. Altri ancora sono in auto, in camion o in treno per trasportare tutte le cose necessarie a chi è in prima linea. Poi c’è anche chi si trova davanti a computer e smartphone per raccogliere fondi”. Poi conclude: “L’obiettivo di tutti è preservare l’indipendenza e la vittoria dell’Ucraina e siamo tutti impegnati per questo“. Il messaggio per il Giorno dell’Indipendenza ucraina, celebrata in tutta la Nazione, è sentito e accorato, ma non a cuor leggero, dato che lo stesso Zelensky aveva annunciato che oggi sarebbero potuti arrivare attacchi particolarmente crudeli da parte di Vladimir Putin e della Russia.

Zelensky si è sbilanciato anche in una promessa patriottica, ma che allontana anche la fine del conflitto: “Combatteremo fino alla fine e non cedere a nessuna concessione o ad alcun compromesso”. E conclude con un messaggio forte e chiaro: “Non ci interessa quale esercito sia, ci interessa solo della nostra terra e combatteremo per lei fino alla fine”.

Non solo Zelensky, perché, per quest’occasione, si è fatto sentire anche Sergio Mattarella, in un messaggio diretto inviato all’Ucraina: “Nella ricorrenza dell’Indipendenza Nazionale, desidero rinnovare il sostegno più convinto dalla nostra Repubblica all’Ucraina, in questo momento così drammatico, a lei e a tutti i suoi concittadini che sono impegnati a contrastare la brutale e ingiustificata aggressione della Federazione Russa. E contro la quale l’Ucraina sta resistendo in maniera legittima”. Un nuovo messaggio chiaro e che ricalca il nuovo quadro delle alleanze, in cui l’Europa è tutta unita nel sostegno all’Ucraina. Compatti contro l’invasione russa, e tutti i significati che stanno dietro.