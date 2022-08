“Ci sposiamo”, bomba da UeD: si sono scelti pochissimi mesi fa | Mai successo prima

UeD, scoop clamoroso direttamente dal salotto dei sentimenti di Canale 5: loro si sposano. Si sono scelti pochissimi mesi fa ma sono già pronti a fare il grande passo. Non era mai successo una cosa del genere fino ad ora.

Fiori d’arancio a Uomini e Donne. Loro hanno intenzione di farlo sul serio. Arriva la notizia che lascia il web sconvolto. Ecco chi sono i protagonisti del passo inaspettato.

Grandi sorprese da due protagonisti di UeD

Maria De Filippi sta concedendosi ancora qualche giornata di vacanza prima di ritornare in città. Tra pochi giorni ci saranno le registrazioni delle prime puntate della nuova edizione del dating show dei sentimenti più famoso di Mediaset.

In questi mesi di pausa forzata, per via delle vacanze estive, i protagonisti della corte mariana hanno dato comunque modo di far parlare di sé. Tra social e articoli loro dedicati, non si è smesso di chiacchierare dei principali rappresentanti del salotto di Queen Mary nemmeno per un momento.

E proprio due amatissimi protagonisti del programma di Canale 5 condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, fanno un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: sono pronti a convolare a nozze dopo soli pochi mesi dalla scelta. Non si era mai verificata una cosa del genere prima d’ora.

Chi sono i protagonisti di Uomini e Donne pronti a convolare a nozze

Proprio loro, due amatissimi protagonisti del salotto dei sentimenti di Canale 5, pronti a fare il grande passo: stiamo parlando di Matteo Farnea e Veronica Rimondi. Lei è stata una delle ultime troniste che ha chiuso l’edizione estiva del programma condotto da Maria De Filippi.

Nonostante lei e Matteo stiano insieme solo da pochi mesi, nelle scorse ore, la bella ex tronista ha infiammato il web pubblicando uno scatto che ha lasciato di stucco. In un’immagine pubblicata sul suo Instagram, si vede la sua mano stringere quella di Matteo e indossare al dito un anellino con incisa la lettera “M”,

A corredo poi dell’immagine, tre semplici parole inglesi:

“She said yes”.

Questa frase tradotta vuol dire “Lei ha detto sì”, alludendo a una proposta di matrimonio. Immediatamente il gossip si è scatenato: Veronica e Matteo sono già pronti a convolare a nozze dopo pochi mesi dalla scelta?

Tra polemiche e dubbi, è esploso il caos mediatico. Così, solo qualche ora fa, Veronica, insieme al suo compagno, ha deciso di chiarire la situazione una volta per tutte intervenendo sui social.

Attraverso il profilo Instagram di Farnea, l’ex tronista ha raccontato che il putiferio è nato per uno scherzo. Matteo le ha regalato sì l’anello ma che quest’ultimo non ha la valenza di un gioiello da fidanzamento. I due non sono ancora pronti a convolare a nozze. Per il momento preferiscono ancora conoscersi meglio.

La coppia, con tanta ironia, ha riso di questo gossip che si è scatenato. Anzi, la Rimondi, mostrando l’anello ha anche scherzato affermando che quella “M” potrebbe essere letta come una “W” che sta per William. Ha tenuto poi a sottolineare che non si tratta di nessun amante.

Lei e Matteo continuano a viversi serenamente, sono innamorati e felici più che mai. Nonostante qualcuno pensi che in realtà i due si conoscessero ancora prima di scegliersi, a dispetto delle malelingue continuano a stare insieme e a ignorare le chiacchiere cattive. Entrambi sognano il matrimonio ma per il momento è ancora presto.